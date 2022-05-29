نتنياهو زائرا حائط "البراق": نحتفل اليوم بتوحيد القدس
© AP Photo / Ariel Schalitانتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021
© AP Photo / Ariel Schalit
زار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ظهر اليوم الأحد، حائط البراق، رافعا العلم الإسرائيلي.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، ظهر من خلالها زيارته لحائط البراق "حائط المبكى إسرائيليا"، رافعا العلم الإسرائيلي، مؤكدا أنه يحتفل بيوم توحيد مدينة القدس، وبأن إسرائيل تحتفل بهذا اليوم سنويا، ملوحا بعلم إسرائيل، بدعوى أنه العلم الوحيد لبلاده فقط.
יושב ראש האופוזיציה @netanyahu ביקר בכותל המערבי לרגל יום ירושלים והכריז: "אנחנו חוגגים היום את יום איחודה של ירושלים ומניפים רק דגל אחד, דגל כחול לבן"@inbartvizer— החדשות - N12 (@N12News) May 29, 2022
وفي سياق ذي صلة، اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيين وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
אנחנו חוגגים היום את יום איחודה של ירושלים ומניפים רק דגל אחד 🇮🇱 pic.twitter.com/qVK5DybKMZ— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 29, 2022
ومن جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
ويأتي اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.
#شاهد| تغطية صحفية: "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بالأعلام الإسرائيلية وشرطة الاحتلال تهاجم الفلسطينيين وتمنعهم من التقدم نحو المستوطنين". pic.twitter.com/dGuRrksiW4— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022
وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.