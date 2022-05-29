هرتزوغ: جاهزون لأي سيناريو
© AFP 2022 / AMOS BEN GERSHOMولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2022 / AMOS BEN GERSHOM
قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، إن بلاده جاهزة ومستعدة لأي سيناريو، وذلك تعليقا على انطلاق "مسيرة الأعلام".
ونشر هرتزوغ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها استعداد إسرائيل لأي سيناريو، وبأن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي مواجهة، وذلك بمناسبة ما أسماه بـ"توحيد القدس"، وانطلاق "مسيرة الأعلام".
ציינו היום בהר הרצל 55 שנים לניצחון מזהיר והיסטורי שהביא לשובנו אל המקומות שאליהם נכספנו משך דורות ובראשם ירושלים. בה בעת, אנו מנציחים את זכרם של חללי מלחמת ששת הימים והמלחמה העקובה מדם שבאה בעקבותיה – מלחמת ההתשה. pic.twitter.com/9nBaa09rJD— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 29, 2022
وادعى الرئيس الإسرائيلي أنه بلاده شهدت موجة "إرهاب" فلسطيني خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبأن القوات العسكرية الإسرائيلية ستواجه هذا "الأرهاب" بكل قوة وحزم، بزعم الدفاع عن إرث الأولاد، على حد قوله.
وأعرب هرتزوغ عن تقديره للإسرائيليين الذين سقطوا ضحايا الحروب الإسرائيلية، خاصة حرب السادس من يونيو/حزيران 1967، التي تكللت بحسب قوله بتوحيد مدينة القدس المحتلة، وما أعقبها من "حرب الاستنزاف".
הממשלה מתכנסת לישיבת ממשלה חגיגית לרגל יום ירושלים | ישיר ˂˂ https://t.co/3syzSWpGGt@yaronavraham— החדשות - N12 (@N12News) May 29, 2022
📷חיים צח, לע"מ pic.twitter.com/tk2EpzqPqM
وفي سياق ذي صلة، اقتحم الآلاف من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف تأمين دخول المستوطنين وحمايتهم.
وفور اقتحام أول مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تصدى لهم المرابطون والمرابطات الفلسطينيون وسط "تكبيراتهم"، وشعارات منها "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى".
ومن جانبها، أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين بداخله من الخروج. فيما احتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم، داخل المسجد الأقصى، بعدما أدوا صلاة الفجر بداخله وأقاموا صلاة الضحى رغم التضييقات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما اضطرهم لأداء الصلاة عند أبوابه.
לא מתייחסים לאיומים: מצעד הדגלים בירושלים יוצא לדרךhttps://t.co/vEU03cp5m2— החדשות - N12 (@N12News) May 29, 2022
📷רויטרס pic.twitter.com/9MMGShoBZq
ويأتي اقتحام المستوطنين لتفريغ ساحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بهدف تأمين مسار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة، بمناسبة ما يطلق عليه اسم "يوم القدس"، وذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967.
وتنطلق "مسيرة الأعلام" عبر انتظام آلاف اليهود، والتي ستمر عبر المناطق الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.