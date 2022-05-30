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https://arabic.sputniknews.com/20220530/آي-أو-إس-16-قد-يشمل-ميزة-العرض-الدائم-لهواتف-آيفون-المقبلة-1062882118.html
‏"آي أو إس 16" قد يشمل ميزة "العرض الدائم" لهواتف "آيفون" المقبلة
‏"آي أو إس 16" قد يشمل ميزة "العرض الدائم" لهواتف "آيفون" المقبلة
كشفت تقارير عن بعض ملامح نظام تشغيل "آي أو إس 16" المقبل لأجهزة شركة "آبل"، والمقرر الإعلان ‏عن تفاصيله في مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي سينطلق في 6 يونيو/... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T09:33+0000
2022-05-30T09:33+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وسيضم النظام الجديد مزايا غير مسبوقة، بما ذلك إجراء تحسينات على قفل الشاشة، وكذلك خلفيات ذات قدرة تشبه الأدوات، وفقا لما ذكره محرر التكنولوجيا من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الموثوق في تسريباته، مارك غورمان، وفقا لموقع"إنغادجيت".كما سيتضمن "آي أو إس 16" ميزة "العرض الدائم" لهواتف "آيفون" المستقبلية، وتحديدا في طرازات "آيفون برو" القادمة من الشركة الأمريكية، وتسمح الميزة بإظهار الإشعارات والمعلومات الأخرى التي يمكن استعراضها، دون الحاجة إلى تنشيط شاشة الهاتف بالكامل.وكانت "آبل" تخطط لإضافة ميزة "العرض الدائم" إلى هاتف "آيفون 13" في العام الماضي، لكنها غيرت خططها في وقت لاحق.وقد يسمح نظام تشغيل "آي أو إس 16" لمستخدميه بتغيير حجم نوافذ التطبيق، والتي من شأنها أن تكون مفيدة بشكل خاص على حواسيب "آيباد" اللوحية، فضلا عن أن النظام قد يضم ميزات جديدة شبيهة بالشبكات الاجتماعية داخل الرسائل.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/تسريبات-تكشف-موعد-إعلان-أبل-عن-هاتف-آيفون-14-وأسعاره-1062509216.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات

‏"آي أو إس 16" قد يشمل ميزة "العرض الدائم" لهواتف "آيفون" المقبلة

09:33 GMT 30.05.2022
CC0 / / أبل
أبل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
أبل
CC0 / /
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كشفت تقارير عن بعض ملامح نظام تشغيل "آي أو إس 16" المقبل لأجهزة شركة "آبل"، والمقرر الإعلان ‏عن تفاصيله في مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي سينطلق في 6 يونيو/ حزيران المقبل.‏
وسيضم النظام الجديد مزايا غير مسبوقة، بما ذلك إجراء تحسينات على قفل الشاشة، وكذلك خلفيات ذات قدرة تشبه الأدوات، وفقا لما ذكره محرر التكنولوجيا من وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الموثوق في تسريباته، مارك غورمان، وفقا لموقع"إنغادجيت".
كما سيتضمن "آي أو إس 16" ميزة "العرض الدائم" لهواتف "آيفون" المستقبلية، وتحديدا في طرازات "آيفون برو" القادمة من الشركة الأمريكية، وتسمح الميزة بإظهار الإشعارات والمعلومات الأخرى التي يمكن استعراضها، دون الحاجة إلى تنشيط شاشة الهاتف بالكامل.
هاتف آيفون 13 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
تسريبات تكشف موعد إعلان "أبل" عن هاتف "آيفون 14" وأسعاره
21 مايو, 13:02 GMT
وكانت "آبل" تخطط لإضافة ميزة "العرض الدائم" إلى هاتف "آيفون 13" في العام الماضي، لكنها غيرت خططها في وقت لاحق.
وقد يسمح نظام تشغيل "آي أو إس 16" لمستخدميه بتغيير حجم نوافذ التطبيق، والتي من شأنها أن تكون مفيدة بشكل خاص على حواسيب "آيباد" اللوحية، فضلا عن أن النظام قد يضم ميزات جديدة شبيهة بالشبكات الاجتماعية داخل الرسائل.
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