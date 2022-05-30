https://arabic.sputniknews.com/20220530/إسرائيل-تستعد-لإطلاق-صندوقها-السيادي-الذي-طال-انتظاره-1062902426.html
إسرائيل تستعد لإطلاق صندوقها السيادي الذي طال انتظاره
إسرائيل تستعد لإطلاق صندوقها السيادي الذي طال انتظاره
تقرر بدء عمل صندوق الثروة السيادي الإسرائيلي الذي طال انتظار عملياته، في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن قالت سلطات الضرائب إنها جمعت الموارد الطبيعية... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:58+0000
2022-05-30T15:58+0000
2022-05-30T15:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
اقتصاد
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وصوت البرلمان الإسرائيلي على إنشاء أول صندوق ثروة سيادي إسرائيلي في عام 2014 لاستثمار فائض عائدات الضرائب من حقول الغاز الطبيعي البحرية المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، ووضع خط أساس بقيمة مليار شيكل (300 مليون دولار) قبل أن يتم افتتاحه.تخلفت السلطات عن هذا الهدف مرارا وتكرارا بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية من صناعة الغاز عن المتوقع. وقالت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إنها ستحول إلى الصندوق 1.14 مليار شيكل كجبايات متراكمة حتى الآن، بحسب "بلومبيرغ".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار أن بلادها أطلقت رابع استكشاف للغاز الطبيعي، حيث ألغت فعليا التجميد لمدة عام على استكشافات الغاز الطبيعي الذي أعلنت عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021.وقالت الحرار خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن القرار جاء "بسبب الحاجة المتزايدة للغاز في أوروبا في محاولة للحد من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، في إطار العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو".ووفقا لها، "جاء القرار على الرغم من خطة وقف جميع عمليات البحث عن الغازات الطبيعية خلال عام 2022 من أجل التركيز على الطاقات المتجددة، والتي أعلنت عنها في 15 ديسمبر".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/-خطة-مقترحة-جديدة-ماذا-تنوي-إسرائيل-ومصر-خلال-السنوات-المقبلة-1062902056.html
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد
إسرائيل تستعد لإطلاق صندوقها السيادي الذي طال انتظاره
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تقرر بدء عمل صندوق الثروة السيادي الإسرائيلي الذي طال انتظار عملياته، في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن قالت سلطات الضرائب إنها جمعت الموارد الطبيعية الكافية لتلبية الحد الأدنى الذي حدده القانون.
وصوت البرلمان الإسرائيلي على إنشاء أول صندوق ثروة سيادي إسرائيلي
في عام 2014 لاستثمار فائض عائدات الضرائب من حقول الغاز الطبيعي البحرية المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، ووضع خط أساس بقيمة مليار شيكل (300 مليون دولار) قبل أن يتم افتتاحه.
تخلفت السلطات عن هذا الهدف مرارا وتكرارا بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية من صناعة الغاز عن المتوقع. وقالت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إنها ستحول إلى الصندوق 1.14 مليار شيكل كجبايات متراكمة حتى الآن، بحسب "بلومبيرغ".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار أن بلادها أطلقت رابع استكشاف للغاز الطبيعي
، حيث ألغت فعليا التجميد لمدة عام على استكشافات الغاز الطبيعي الذي أعلنت عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقالت الحرار خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن القرار جاء "بسبب الحاجة المتزايدة للغاز في أوروبا في محاولة للحد من اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، في إطار العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو".
ووفقا لها، "جاء القرار على الرغم من خطة وقف جميع عمليات البحث عن الغازات الطبيعية خلال عام 2022 من أجل التركيز على الطاقات المتجددة، والتي أعلنت عنها في 15 ديسمبر".