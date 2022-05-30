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https://arabic.sputniknews.com/20220530/تقارير-مثيرة-للقلق-تتناول-اعتداءات-جنسية-داخل-عالم-ميتافيرس-الافتراضي-1062895732.html
تقارير مثيرة للقلق تتناول اعتداءات جنسية داخل عالم "ميتافيرس" الافتراضي
تقارير مثيرة للقلق تتناول اعتداءات جنسية داخل عالم "ميتافيرس" الافتراضي
أشارت هيئات المراقبة على الإنترنت إلى تزايد الروايات المثيرة للقلق بشأن تعرض نساء لاعتداءات ‏جنسية وتحرش داخل عالم "ميتافيرس" الافتراضي، أحدث مشاريع مؤسس موقع... 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T13:32+0000
2022-05-30T13:32+0000
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وقالت امرأة تبلغ من العمر 21 عاما إنها تعرضت للاغتصاب في غضون ساعة واحدة من تواجد قرينتها الافتراضية في عالم "ميتافيرس".وجاءت شهادة الباحثة الشابة في تقرير جديد يحمل اسم "ميتافيرس: بالوعة أخرى للمحتوى السام"، والذي نشرته مجموعة الدفاع غير الربحية "SumOfUs"، في 24 مايو/ أيار الجاري، والذي يوضح تفاصيل لقائها العنيف داخل "Meta's Horizon World".وقالت الباحثة إنها دخلت إلى عالم "ميتافيرس" من أجل دراسة سلوك المستخدمين على منصة الشبكات الاجتماعية "Meta Horizon World"، لكن في غضون ساعة من ارتدائها لسماعة الواقع الافتراضي "أوكولوس"، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في الفضاء الافتراضي.ووفقا للتقرير المنشور على "SumOfUs"، فقد دعا المستخدمون الباحثة إلى حضور حفل خاص على "Horizon World" في وقت سابق من الشهر الجاري، ثم طُلب منها المستخدمون في نفس الغرفة تعطيل أحد الإعدادات، التي تمنع الآخرين من الاقتراب منها.وأضافت في تقريرها أنه "على الرغم من وقوعه في الواقع الافتراضي، إلا أن الحادث تركها "في حيرة من أمرها".وفي سياق متصل، أبلغ باحثو مجموعة "SumOfUs" أيضا عن تعرّضهم للإهانات العنصرية في "Horizon World"، وقالوا إنهم شهدوا عنفا باستخدام الأسلحة النارية على المنصة الافتراضية.وتم إطلاق منصة "Meta Horizon Worlds" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي للمستخدمين 18 وما فوق في أمريكا وكندا، ومع حلول شهر فبراير/ شباط، كان هناك ما لا يقل عن 300 ألف مستخدم على المنصة.كما زعم 4 مستخدمين آخرين مؤخرا أن أقرانهم الافتراضيين تعرّضوا للاعتداء الجنسي أو التحرش في "Horizon World" وغيرها من منصات "ميتا" الافتراضية، وفقا لتقرير "SumOfUs".وردا على ما ورد في تقرير مجموعة "SumOfUs"، قال متحدث باسم شركة "ميتا" في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لا يوصي "بإيقاف تشغيل ميزة الأمان مع الأشخاص غير المعروفين".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/ميتا-تعتزم-البدء-في-تجريب-أدوات-تحقيق-الأموال-ضمن-عالمها-ميتافيرس-1061098092.html
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فيسبوك, مجتمع, منوعات

تقارير مثيرة للقلق تتناول اعتداءات جنسية داخل عالم "ميتافيرس" الافتراضي

13:32 GMT 30.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images North America / Justin Sullivanمؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى "ميتا"، 28 أكتوبر 2021
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى "ميتا"، 28 أكتوبر 2021
© AFP 2022 / Getty Images North America / Justin Sullivan
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أشارت هيئات المراقبة على الإنترنت إلى تزايد الروايات المثيرة للقلق بشأن تعرض نساء لاعتداءات ‏جنسية وتحرش داخل عالم "ميتافيرس" الافتراضي، أحدث مشاريع مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك ‏زوكربيرغ.‏
وقالت امرأة تبلغ من العمر 21 عاما إنها تعرضت للاغتصاب في غضون ساعة واحدة من تواجد قرينتها الافتراضية في عالم "ميتافيرس".
وجاءت شهادة الباحثة الشابة في تقرير جديد يحمل اسم "ميتافيرس: بالوعة أخرى للمحتوى السام"، والذي نشرته مجموعة الدفاع غير الربحية "SumOfUs"، في 24 مايو/ أيار الجاري، والذي يوضح تفاصيل لقائها العنيف داخل "Meta's Horizon World".
وقالت الباحثة إنها دخلت إلى عالم "ميتافيرس" من أجل دراسة سلوك المستخدمين على منصة الشبكات الاجتماعية "Meta Horizon World"، لكن في غضون ساعة من ارتدائها لسماعة الواقع الافتراضي "أوكولوس"، قالت إنها تعرضت للاغتصاب في الفضاء الافتراضي.
ووفقا للتقرير المنشور على "SumOfUs"، فقد دعا المستخدمون الباحثة إلى حضور حفل خاص على "Horizon World" في وقت سابق من الشهر الجاري، ثم طُلب منها المستخدمون في نفس الغرفة تعطيل أحد الإعدادات، التي تمنع الآخرين من الاقتراب منها.
وأضافت في تقريرها أنه "على الرغم من وقوعه في الواقع الافتراضي، إلا أن الحادث تركها "في حيرة من أمرها".
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
ميتا تعتزم البدء في تجريب أدوات تحقيق الأموال ضمن عالمها ميتافيرس
12 أبريل, 02:07 GMT
وفي سياق متصل، أبلغ باحثو مجموعة "SumOfUs" أيضا عن تعرّضهم للإهانات العنصرية في "Horizon World"، وقالوا إنهم شهدوا عنفا باستخدام الأسلحة النارية على المنصة الافتراضية.
وتم إطلاق منصة "Meta Horizon Worlds" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي للمستخدمين 18 وما فوق في أمريكا وكندا، ومع حلول شهر فبراير/ شباط، كان هناك ما لا يقل عن 300 ألف مستخدم على المنصة.
كما زعم 4 مستخدمين آخرين مؤخرا أن أقرانهم الافتراضيين تعرّضوا للاعتداء الجنسي أو التحرش في "Horizon World" وغيرها من منصات "ميتا" الافتراضية، وفقا لتقرير "SumOfUs".
وردا على ما ورد في تقرير مجموعة "SumOfUs"، قال متحدث باسم شركة "ميتا" في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لا يوصي "بإيقاف تشغيل ميزة الأمان مع الأشخاص غير المعروفين".
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