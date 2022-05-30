https://arabic.sputniknews.com/20220530/شركة-هولندية-تحذر-من-عواقب-وخيمة-لأوروبا-بعد-انقطاع-ملياري-متر-مكعب-من-الغاز-الروسي-عنها-1062900187.html
شركة هولندية تحذر من "عواقب وخيمة" لأوروبا بعد انقطاع ملياري متر مكعب من الغاز الروسي عنها
شركة هولندية تحذر من "عواقب وخيمة" لأوروبا بعد انقطاع ملياري متر مكعب من الغاز الروسي عنها
رفضت شركة غازتيرا الهولندية دفع ثمن الغاز الروسي وفقًا للخطة التي اقترحتها شركة غازبروم (بالروبل). 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:00+0000
2022-05-30T15:00+0000
2022-05-30T15:00+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وذكرت الشركة الهولندية أن "غازبروم قد أبلغتها بإنهاء التوريد اعتبارًا من 31 مايو/أيار، وكنتيجة، بموجب العقد الحالي، لن تتلقى 2 مليار متر مكعب من الغاز".وأضافت الشركة الهولندية أنها لا تعرف ما إذا كانت السوق الأوروبية ستتعامل مع خسارة ملياري متر مكعب من الغاز التي كانت تمر عبرها دون "عواقب وخيمة".وحذرت شركة الطاقة الفنلندية من تداعيات التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في أوروبا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها لروسيا لحماية إقليم دونباس.وقالت شركة الطاقة الفنلندية في 24 أيار/مايو إن أسواق أوروبا ستعاني على المدى القصير نتيجة التخلي عن الغاز الروسي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" على صفحتها الرسمية على "تويتر".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/غازبروم-تستأنف-إمدادات-الغاز-إلى-تركيا-عبر-السيل-الأزرق-1062881584.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
شركة هولندية تحذر من "عواقب وخيمة" لأوروبا بعد انقطاع ملياري متر مكعب من الغاز الروسي عنها
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رفضت شركة غازتيرا الهولندية دفع ثمن الغاز الروسي وفقًا للخطة التي اقترحتها شركة غازبروم (بالروبل).
وذكرت الشركة الهولندية أن "غازبروم قد أبلغتها بإنهاء التوريد اعتبارًا من 31 مايو/أيار، وكنتيجة، بموجب العقد الحالي، لن تتلقى 2 مليار متر مكعب من الغاز".
وأضافت الشركة الهولندية أنها لا تعرف ما إذا كانت السوق الأوروبية ستتعامل مع خسارة ملياري متر مكعب من الغاز التي كانت تمر عبرها دون "عواقب وخيمة".
وحذرت شركة الطاقة الفنلندية من تداعيات التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في أوروبا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها لروسيا لحماية إقليم دونباس.
وقالت شركة الطاقة الفنلندية
في 24 أيار/مايو إن أسواق أوروبا ستعاني على المدى القصير نتيجة التخلي عن الغاز الروسي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" على صفحتها الرسمية على "تويتر".