عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220530/شركة-هولندية-تحذر-من-عواقب-وخيمة-لأوروبا-بعد-انقطاع-ملياري-متر-مكعب-من-الغاز-الروسي-عنها-1062900187.html
شركة هولندية تحذر من "عواقب وخيمة" لأوروبا بعد انقطاع ملياري متر مكعب من الغاز الروسي عنها
شركة هولندية تحذر من "عواقب وخيمة" لأوروبا بعد انقطاع ملياري متر مكعب من الغاز الروسي عنها
رفضت شركة غازتيرا الهولندية دفع ثمن الغاز الروسي وفقًا للخطة التي اقترحتها شركة غازبروم (بالروبل). 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T15:00+0000
2022-05-30T15:00+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061657062_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_95c303bdc45a52b6b3696d3a02c31798.jpg
وذكرت الشركة الهولندية أن "غازبروم قد أبلغتها بإنهاء التوريد اعتبارًا من 31 مايو/أيار، وكنتيجة، بموجب العقد الحالي، لن تتلقى 2 مليار متر مكعب من الغاز".وأضافت الشركة الهولندية أنها لا تعرف ما إذا كانت السوق الأوروبية ستتعامل مع خسارة ملياري متر مكعب من الغاز التي كانت تمر عبرها دون "عواقب وخيمة".وحذرت شركة الطاقة الفنلندية من تداعيات التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في أوروبا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها لروسيا لحماية إقليم دونباس.وقالت شركة الطاقة الفنلندية في 24 أيار/مايو إن أسواق أوروبا ستعاني على المدى القصير نتيجة التخلي عن الغاز الروسي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" على صفحتها الرسمية على "تويتر".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/غازبروم-تستأنف-إمدادات-الغاز-إلى-تركيا-عبر-السيل-الأزرق-1062881584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061657062_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_350f60cca87383bf8ea65fe42c0a9274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

شركة هولندية تحذر من "عواقب وخيمة" لأوروبا بعد انقطاع ملياري متر مكعب من الغاز الروسي عنها

15:00 GMT 30.05.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
© Sputnik . Максим Блинов
تابعنا عبرTelegram
رفضت شركة غازتيرا الهولندية دفع ثمن الغاز الروسي وفقًا للخطة التي اقترحتها شركة غازبروم (بالروبل).
وذكرت الشركة الهولندية أن "غازبروم قد أبلغتها بإنهاء التوريد اعتبارًا من 31 مايو/أيار، وكنتيجة، بموجب العقد الحالي، لن تتلقى 2 مليار متر مكعب من الغاز".
وأضافت الشركة الهولندية أنها لا تعرف ما إذا كانت السوق الأوروبية ستتعامل مع خسارة ملياري متر مكعب من الغاز التي كانت تمر عبرها دون "عواقب وخيمة".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
"غازبروم" تستأنف إمدادات الغاز إلى تركيا عبر "السيل الأزرق"
09:14 GMT
وحذرت شركة الطاقة الفنلندية من تداعيات التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في أوروبا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها لروسيا لحماية إقليم دونباس.
وقالت شركة الطاقة الفنلندية في 24 أيار/مايو إن أسواق أوروبا ستعاني على المدى القصير نتيجة التخلي عن الغاز الروسي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" على صفحتها الرسمية على "تويتر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мост у комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала