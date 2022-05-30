https://arabic.sputniknews.com/20220530/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-سيخفض-وارداته-النفطية-من-روسيا-بنسبة-90٪-بحلول-نهاية-العام-1062908170.html

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيخفض وارداته النفطية من روسيا بنسبة 90% بحلول نهاية العام

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيخفض وارداته النفطية من روسيا بنسبة 90% بحلول نهاية العام

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي بعد التوصل إلى اتفاق بشأن حظر جزئي للنفط الروسي، سيخفض فعليا واردات النفط من روسيا... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T23:15+0000

2022-05-30T23:15+0000

2022-05-30T23:16+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وكتبت فون دير لاين على تويتر، "أرحب باتفاق المجلس الأوروبي اليوم بشأن عقوبات النفط ضد روسيا. سيؤدي هذا فعليا إلى قطع حوالي 90٪ من واردات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام".هذا وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي، اتفقوا اليوم، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا..وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه بتويتر، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".وأضاف، أن الاتحاد وافق على فصل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا عن نظام "سويفت" المالي العالمي.وتابع ميشال أنه سيتم حظر 3 قنوات تلفزيونية روسية من البث في الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات على أفراد، حسب قوله.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حظر-جزئي-لواردات-النفط-الروسي-وعقوبات-جديدة-على-النظام-المصرفي-1062907922.html

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