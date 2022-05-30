https://arabic.sputniknews.com/20220530/نائب-لبناني-انتخاب-بري-لرئاسة-البرلمان-أمر-واقع-وخطوة-على-طريق-إعادة-إنتاج-السلطة-1062905392.html

نائب لبناني: انتخاب بري لرئاسة البرلمان أمر واقع وخطوة على طريق إعادة إنتاج السلطة

نائب لبناني: انتخاب بري لرئاسة البرلمان أمر واقع وخطوة على طريق إعادة إنتاج السلطة

قال النائب قاسم هاشم عضو مجلس النواب اللبناني إن انتخاب نبيه بري مرة أخرى رئيسا للبرلمان، في الجلسة المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، أمر طبيعي باعتباره المرشح... 30.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-30T18:27+0000

2022-05-30T18:27+0000

2022-05-30T18:27+0000

أخبار العالم العربي

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103288/42/1032884230_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_59efd247be63ffb5296c7be51689e86a.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إعادة انتخاب بري لرئاسة المجلس النيابي تعد أول خطوة على طريق إعادة إنتاج السلطة بعد الانتخابات الأخيرة التي حملت دلالات على متغيرات في الواقع السياسي، لكنه أكد على ضرورة التعاطي معه بواقعية وموضوعية.واستبعد هاشم أن يفوز بري برئاسة المجلس بشبه إجماع النواب كما يحدث كل مرة، نظرًا للتطورات التي طرأت على تركيبة المجلس الجديد، مؤكدًا على ضرورة انفتاح المجموعة النيابية الجديدة للحوار مع كل مكونات المجلس، باعتبار أن اللبنانيين محكومون بالتوافق والتفاهم مهما كانت الانتماءات.وتابع: "لذلك لا بد من القبول بما ستنتهي إليه نتائج جلسة انتخاب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، لينطلق البرلمان وتبدأ المرحلة التالية وهي الحكومة، وأهمية وجودها بفاعلية في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".يستعد مجلس النواب في لبنان للاستحقاق الأول له، غدا الثلاثاء، والمتمثل في انتخاب رئيس جديد ونائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس، التي تضم إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس أميني سر و3 مفوضين. ويعود لتلك الهيئة إعداد جداول أعمال الجلسات التشريعية.ومن المقرر خلال جلسة الغد انتخاب رئيس المجلس النيابية بتأييد نصف عدد النواب + نائب، أو ترحيل الجلسة لدورة ثانية تنطبق عليها الشروط نفسها، وفي حال فشلت، تعقد جلسة ثالثة ينتخب فيها رئيس المجلس بتأييد الغالبية العددية للنواب الحاضرين شرط أن يتأمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/نبيه-بري-لبنان-لا-يستمر-إلا-بالاعتدال-والوحدة-في-مقاومة-إسرائيل-1058893072.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان