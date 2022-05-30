https://arabic.sputniknews.com/20220530/وقف-إنتاج-الغاز-بحقل-الاستقلال-شرقي-ليبيا-يتسبب-بفقدان-60-مليون-قدم-مكعب-من-الغاز-1062907130.html

وقف إنتاج الغاز في حقل الاستقلال شرقي ليبيا يتسبب بفقدان 60 مليون قدم مكعب من الغاز

وقف إنتاج الغاز في حقل الاستقلال شرقي ليبيا يتسبب بفقدان 60 مليون قدم مكعب من الغاز

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أن توقف إنتاج الغاز بحقل الاستقلال شرقي البلاد سيؤدي إلى فقدان 60 مليون قدم مكعب من الغاز. 30.05.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقال حمودة، عبر منشور اليوم الاثنين على موقعه بفيسبوك: " بسبب استمرار إقفال النفط والغاز توقفت إمدادات حقل الاستقلال والذي تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة محطتي شمال بنغازي والزويتينة".وأشار المتحدث إلى أن "الأزمة ستنعكس على شبكة المحطات ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية".وحقل الاستقلال التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط يقع في حوض سرت بشمال ليبيا بالقرب من حقل زلطن النفطي حيث يُغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة.وتقدر طاقة الحقل الإنتاجية بنحو 270 مليون قدم مكعبة من الغاز و36 ألف برميل يومياً من المكثفات، وهو مجهز لمعالجة الغاز بقدرة 350 مليون قدم مكعبة يومياً تقريباً.وتعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط في ميزانيتها العامة، حيث يتم صرف رواتب موظفي الدولة، وتوفير احتياجات السوق من مواد غذائية وصناعية وغيرها.وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/ مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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