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ارتفاع حصيلة قتلى السيول في البرازيل إلى 91 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى السيول في البرازيل إلى 91 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى السيول في ولاية بيرنامبوكو البرازيلية إلى 91 شخصا، بينما لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين ونزح أكثر من 5 آلاف، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T03:25+0000
2022-05-31T03:25+0000
أخبار البرازيل
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وتعاني بيرنامبوكو منذ الأسبوع الماضي من أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية شديدة دفنت عشرات المنازل تحتها، خاصة في منطقة العاصمة ريسيفي.واشتدت الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى مقتل 86 شخصا ودفع 14 بلدية في بيرنامبوكو بما في ذلك ريسيفي إلى إعلان حالة الطوارئ.وزار الرئيس جايير بولسونارو المنطقة يوم الاثنين وأعلن تخصيص مليار ريال (حوالي 210.6 مليون دولار أمريكي) من أموال الحكومة الفيدرالية لإعادة إعمار المناطق المتضررة.وقال "من الواضح أننا نشعر بالحزن، نقدم تعازينا للعائلات. هدفنا الرئيسي هو مواساة العائلات ومساعدة السكان من خلال الوسائل المادية".وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأمطار ضربت أيضا ولاية ألاغواس المجاورة حيث قتل 3 أشخاص ونزح حوالي 10 آلاف بسبب الفيضانات.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/أمطار-غزيرة-تقتل-أكثر-من-80-شخصا-في-البرازيل-1062873759.html
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أخبار البرازيل

ارتفاع حصيلة قتلى السيول في البرازيل إلى 91 شخصا

03:25 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / DOUGLAS MAGNOمصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / DOUGLAS MAGNO
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ارتفعت حصيلة قتلى السيول في ولاية بيرنامبوكو البرازيلية إلى 91 شخصا، بينما لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين ونزح أكثر من 5 آلاف، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية يوم الاثنين.

وتعاني بيرنامبوكو منذ الأسبوع الماضي من أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية شديدة دفنت عشرات المنازل تحتها، خاصة في منطقة العاصمة ريسيفي.
واشتدت الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى مقتل 86 شخصا ودفع 14 بلدية في بيرنامبوكو بما في ذلك ريسيفي إلى إعلان حالة الطوارئ.
منظر عام لمواطنين يساعدون رجال الإطفاء في إزالة الطين بحثًا عن الضحايا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة التي دفنت منازل في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل
أمس, 04:47 GMT
وزار الرئيس جايير بولسونارو المنطقة يوم الاثنين وأعلن تخصيص مليار ريال (حوالي 210.6 مليون دولار أمريكي) من أموال الحكومة الفيدرالية لإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وقال "من الواضح أننا نشعر بالحزن، نقدم تعازينا للعائلات. هدفنا الرئيسي هو مواساة العائلات ومساعدة السكان من خلال الوسائل المادية".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأمطار ضربت أيضا ولاية ألاغواس المجاورة حيث قتل 3 أشخاص ونزح حوالي 10 آلاف بسبب الفيضانات.
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