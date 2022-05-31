https://arabic.sputniknews.com/20220531/الاتحاد-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-في-عدد-من-المؤسسات-والمنشآت-العامة-16-يونيو-المقبل-1062930204.html
الاتحاد التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة 16 يونيو المقبل
الاتحاد التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة 16 يونيو المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة، في 16 حزيران/ يونيو المقبل، بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة، وعدم التزام... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:14+0000
2022-05-31T14:14+0000
2022-05-31T14:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الاتحاد، في خطاب موجه إلى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، اليوم الثلاثاء: "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تقرر دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة بالقائمة المصاحبة، في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو".وأشار الاتحاد إلى أن الإضراب يأتي لتلبية بعض المطالب، منها الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية، وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة، والشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخصخصة الجزئية أو الكلية.وبلغ عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب 159 مؤسسة وشركة، ينتمون للعديد من الجهات والوزارات، بحسب الخطاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/بعد-رفض-اتحاد-الشغل-المشاركة-في-الحوار-الوطني-الرئيس-التونسي-في-موقف-صعب-1062638714.html
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سبوتنيك عربي
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الاتحاد التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة 16 يونيو المقبل
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أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة، في 16 حزيران/ يونيو المقبل، بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة، وعدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وكذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الاتحاد، في خطاب موجه إلى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، اليوم الثلاثاء: "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار
كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تقرر دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة بالقائمة المصاحبة، في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو".
وأشار الاتحاد إلى أن الإضراب يأتي لتلبية بعض المطالب، منها الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية
تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية، وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة، والشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخصخصة الجزئية أو الكلية.
وبلغ عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب 159 مؤسسة وشركة، ينتمون للعديد من الجهات والوزارات، بحسب الخطاب.