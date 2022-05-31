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https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تتهم-اليونان-بانتهاك-الوضع-القائم-في-جزر-شرق-بحر-إيجة-وتهددها-ببحث-مسألة-السيادة-1062924666.html
تركيا تتهم اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة وتهددها ببحث مسألة السيادة
تركيا تتهم اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة وتهددها ببحث مسألة السيادة
اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:06+0000
2022-05-31T12:06+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية: "على اليونان تنزع الأسلحة وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة"، مؤكدا أن "الساسة اليونانيين يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم ما لم يهاجموا تركيا 5 - 10 مرات يوميا".كانت اليونان منعت، الأسبوع الماضي، نحو 600 مهاجر من عبور بحر إيجه إلى مياهها الإقليمية قادمين من تركيا، في أكبر محاولة دخول مهاجرين هذا العام.ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم خفر السواحل اليوناني إن خمسة قوارب شراعية وأربعة زوارق انطلقت من الساحل التركي، مضيفا أن "سفن الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع السفن وإبلاغ خفر السواحل التركي".ووفقًا لآخر إحصاءات يونانية، فإنه اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، هناك أكثر من 2300 طالب لجوء في معسكرات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وكوس وليروس اليونانية، وجميعها بالقرب من تركيا.يشار إلى أنه تم الانتهاء أخيرا من إقامة المخيمات الجديدة في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي في ساموس وليروس وكوس، ويتبعها مخيمات أخرى في ليسبوس وخيوس.
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أخبار تركيا اليوم, اليونان

تركيا تتهم اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة وتهددها ببحث مسألة السيادة

12:06 GMT 31.05.2022
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Petros Giannakouris
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اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، اليونان بانتهاك الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، داعيا إياها إلى نزع الأسلحة.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات مع وكالة الأناضول التركية: "على اليونان تنزع الأسلحة وإلا فستبدأ تركيا بحث مسألة السيادة"، مؤكدا أن "الساسة اليونانيين يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم ما لم يهاجموا تركيا 5 - 10 مرات يوميا".
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كانت اليونان منعت، الأسبوع الماضي، نحو 600 مهاجر من عبور بحر إيجه إلى مياهها الإقليمية قادمين من تركيا، في أكبر محاولة دخول مهاجرين هذا العام.
ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم خفر السواحل اليوناني إن خمسة قوارب شراعية وأربعة زوارق انطلقت من الساحل التركي، مضيفا أن "سفن الدوريات اليونانية تمكنت بسرعة من تحديد موقع السفن وإبلاغ خفر السواحل التركي".
ووفقًا لآخر إحصاءات يونانية، فإنه اعتبارا من أبريل/ نيسان الماضي، هناك أكثر من 2300 طالب لجوء في معسكرات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وكوس وليروس اليونانية، وجميعها بالقرب من تركيا.
يشار إلى أنه تم الانتهاء أخيرا من إقامة المخيمات الجديدة في اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي في ساموس وليروس وكوس، ويتبعها مخيمات أخرى في ليسبوس وخيوس.
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