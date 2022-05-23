https://arabic.sputniknews.com/20220523/أردوغان-رئيس-وزراء-اليونان-انتهى-بالنسبة-لي-كسياسي-ولن-ألتقي-به-مرة-أخرى-1062638947.html

أردوغان: رئيس وزراء اليونان انتهى بالنسبة لي كسياسي ولن ألتقي به مرة أخرى

أردوغان: رئيس وزراء اليونان انتهى بالنسبة لي كسياسي ولن ألتقي به مرة أخرى

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بسبب تصريحات له عن تركيا داخل الكونغرس الأمريكي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-23T21:40+0000

2022-05-23T21:40+0000

2022-05-23T21:40+0000

أخبار تركيا اليوم

اليونان

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ووفقا لكلمته التي ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي، أكد أردوغان أن ميتسوتاكيس لم يعد موجودًا بالنسبة له كسياسي بسبب تصريحاته أمام الكونغرس الأمريكي، حسب ديلي صباح التركية.وكان ميتسوتاكيس قد تحدث أمام الكونغرس الأمريكي وتحدث عن التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والدفاع، وكذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال أردوغان: "في الاجتماع مع ميتسوتاكيس، قررنا أننا لن نجلب دولًا ثالثة في علاقاتنا، وعلى الرغم من ذلك، قال كل ما يمكن قوله ضد تركيا خلال زيارته للولايات المتحدة، طالبًا عدم إعطاء تركيا مقاتلات F-16.وأعرب الرئيس عن أمله في ألا تتخذ واشنطن قرارًا بشأن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 بناءً على تعليقات رئيس الوزراء اليوناني.وعقب هذا البيان، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيوانيس أوكونومو إن أثينا تنتهج "سياسة المبادئ" ولن تدخل في جدالات مع القيادة التركية.وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء الجيل الرابع من مقاتلات إف -16، واستجابت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل إيجابي لتسليم الطائرات المقاتلة، لكن الكونغرس لم يوافق على الصفقة بعد.يشار إلى أن التوتر بين تركيا واليونان كان قد تصاعد في السنوات الأخيرة، تصاعد بسبب التدريبات العسكرية والبحرية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

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