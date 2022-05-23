https://arabic.sputniknews.com/20220523/أردوغان-رئيس-وزراء-اليونان-انتهى-بالنسبة-لي-كسياسي-ولن-ألتقي-به-مرة-أخرى-1062638947.html
أردوغان: رئيس وزراء اليونان انتهى بالنسبة لي كسياسي ولن ألتقي به مرة أخرى
أردوغان: رئيس وزراء اليونان انتهى بالنسبة لي كسياسي ولن ألتقي به مرة أخرى
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بسبب تصريحات له عن تركيا داخل الكونغرس الأمريكي. 23.05.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لكلمته التي ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي، أكد أردوغان أن ميتسوتاكيس لم يعد موجودًا بالنسبة له كسياسي بسبب تصريحاته أمام الكونغرس الأمريكي، حسب ديلي صباح التركية.وكان ميتسوتاكيس قد تحدث أمام الكونغرس الأمريكي وتحدث عن التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والدفاع، وكذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال أردوغان: "في الاجتماع مع ميتسوتاكيس، قررنا أننا لن نجلب دولًا ثالثة في علاقاتنا، وعلى الرغم من ذلك، قال كل ما يمكن قوله ضد تركيا خلال زيارته للولايات المتحدة، طالبًا عدم إعطاء تركيا مقاتلات F-16.وأعرب الرئيس عن أمله في ألا تتخذ واشنطن قرارًا بشأن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 بناءً على تعليقات رئيس الوزراء اليوناني.وعقب هذا البيان، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيوانيس أوكونومو إن أثينا تنتهج "سياسة المبادئ" ولن تدخل في جدالات مع القيادة التركية.وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء الجيل الرابع من مقاتلات إف -16، واستجابت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل إيجابي لتسليم الطائرات المقاتلة، لكن الكونغرس لم يوافق على الصفقة بعد.يشار إلى أن التوتر بين تركيا واليونان كان قد تصاعد في السنوات الأخيرة، تصاعد بسبب التدريبات العسكرية والبحرية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أردوغان: رئيس وزراء اليونان انتهى بالنسبة لي كسياسي ولن ألتقي به مرة أخرى
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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بسبب تصريحات له عن تركيا داخل الكونغرس الأمريكي.
ووفقا لكلمته التي ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي، أكد أردوغان أن ميتسوتاكيس لم يعد موجودًا بالنسبة له كسياسي بسبب تصريحاته أمام الكونغرس الأمريكي، حسب ديلي صباح التركية
.
وكان ميتسوتاكيس قد تحدث أمام الكونغرس الأمريكي وتحدث عن التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والدفاع، وكذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحث رئيس الوزراء اليوناني الكونغرس على تجنب "مصدر آخر لعدم الاستقرار على الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي" عند اتخاذ قرارات المشتريات الدفاعية المتعلقة بشرق البحر المتوسط .
وقال أردوغان: "في الاجتماع مع ميتسوتاكيس، قررنا أننا لن نجلب دولًا ثالثة في علاقاتنا، وعلى الرغم من ذلك، قال كل ما يمكن قوله ضد تركيا خلال زيارته للولايات المتحدة، طالبًا عدم إعطاء تركيا مقاتلات F-16.
وأكد الرئيس التركي أنهم كانوا يخططون لعقد اجتماع استراتيجي للمجلس هذا العام، لكن بالنسبة لي لم يعد هناك سياسي مثل ميتسوتاكيس، مؤكدا: "لن ألتقي به".
وأعرب الرئيس عن أمله في ألا تتخذ واشنطن قرارًا بشأن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 بناءً على تعليقات رئيس الوزراء اليوناني.
وعقب هذا البيان، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إيوانيس أوكونومو إن أثينا تنتهج "سياسة المبادئ" ولن تدخل في جدالات مع القيادة التركية.
وقال أويكونومو: "يدافع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل حاسم وفعال عن حقوقنا الوطنية وسيادة القانون الدولي، والسياسة الخارجية لليونان متجذرة بقوة في التاريخ والقانون الدولي وتحالفاتنا، بغض النظر عن مدى الضيق الذي قد يسببه هذا للبعض".
وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء الجيل الرابع من مقاتلات إف -16، واستجابت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل إيجابي لتسليم الطائرات المقاتلة، لكن الكونغرس لم يوافق على الصفقة بعد.
وكان ميتسوتاكيس وأردوغان قد التقيا في اسطنبول في 13 مارس / آذار، وبعد المحادثات، قال ميتسوتاكيس إن الاجتماع وضع الأساس لتحسين العلاقات، وقد يُعقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا واليونان في الخريف.
يشار إلى أن التوتر بين تركيا واليونان كان قد تصاعد في السنوات الأخيرة، تصاعد بسبب التدريبات العسكرية والبحرية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.