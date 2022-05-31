https://arabic.sputniknews.com/20220531/دراغي-الدول-الرئيسية-في-الاتحاد-الأوروبي-تعارض-تسريع-انضمام-أوكرانيا-1062939838.html
دراغي: الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي تعارض "تسريع" انضمام أوكرانيا
دراغي: الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي تعارض "تسريع" انضمام أوكرانيا
قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية عارضت عملية "التقدم السريع" لطلب انضمام أوكرانيا إلى الكتلة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T18:22+0000
2022-05-31T18:22+0000
2022-05-31T18:22+0000
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روما - سبوتنيك. وأخبر دراغي الصحفيين بعد قمة الاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين في بروكسل: "دعمت محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ البداية، لكن معظم الدول الرئيسية - إن لم يكن كل الدول باستثناء إيطاليا - اعترضت على منحها وضع المرشح".وأضاف دراغي أن البلدان الأخرى على أطراف أوروبا تشعر بالريبة بشأن الدعوات لإعطاء الأولوية لطلب انضمام أوكرانيا بعد أن انتظرت لسنوات عديدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو هذا الشهر إن كييف تتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي كييف وضع "المرشح للانضمام إلى الكتلة" بحلول يونيو/ حزيران. قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن انضمام أوكرانيا قد يستغرق 15 أو 20 عاما.على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا وخصوصا على واردات الغاز والنفط، سوف تستمر لفترة طويلة جدا، موضحا أن خطوط التجارة ستتغير لسنوات وإن لم يكن للأبد.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/زيلينسكي-يطالب-بتوضيحات-بشأن-فرص-أوكرانيا-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1062802062.html
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أخبار أوكرانيا, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي
دراغي: الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي تعارض "تسريع" انضمام أوكرانيا
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قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية عارضت عملية "التقدم السريع" لطلب انضمام أوكرانيا إلى الكتلة.
روما - سبوتنيك
. وأخبر دراغي الصحفيين بعد قمة الاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين في بروكسل: "دعمت محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ البداية، لكن معظم الدول الرئيسية - إن لم يكن كل الدول باستثناء إيطاليا - اعترضت على منحها وضع المرشح".
وأضاف دراغي أن البلدان الأخرى على أطراف أوروبا تشعر بالريبة بشأن الدعوات لإعطاء الأولوية لطلب انضمام أوكرانيا بعد أن انتظرت لسنوات عديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو هذا الشهر إن كييف تتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي كييف وضع "المرشح للانضمام إلى الكتلة" بحلول يونيو/ حزيران. قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن انضمام أوكرانيا قد يستغرق 15 أو 20 عاما.
على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا وخصوصا على واردات الغاز والنفط، سوف تستمر لفترة طويلة جدا، موضحا أن خطوط التجارة ستتغير لسنوات
وإن لم يكن للأبد.