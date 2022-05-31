https://arabic.sputniknews.com/20220531/دراغي-العقوبات-على-روسيا-ستستمر-لفترة-طويلة-جدا-1062931487.html
دراغي: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة جدا
دراغي: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة جدا
قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا وخصوصا على واردات الغاز والنفط، سوف تستمر لفترة طويلة جدا، موضحا أن خطوط... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:55+0000
2022-05-31T14:55+0000
2022-05-31T14:55+0000
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
واردات
سوق النفط
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روما - سبوتنيك. وصرح دراغي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "دعونا لا نخدع أنفسنا، ستستمر العقوبات لفترة طويلة جدا جدا. ونتيجة لذلك، ستتغير الخطوط التجارية لسنوات عديدة، إن لم يكن للأبد".وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 31 مايو/أيار، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره من الغاز والنفط، لافتة إلى ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد على ورادات الطاقة الروسية.وقالت رئيسة المفوضية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره للغاز والنفط لتسريع إنهاء الاعتماد على ورادات روسيا في هذا المجال وخاصة عقب إعلان روسيا قطع الإمدادات عن بعض الدول الأعضاء منها هولندا مؤخرا".وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتخزين استراتيجي للغاز في أوروبا، معلنة أنه يمتلك 41% من طاقته من الغاز المخزن.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/ماكرون-يعلن-تخلي-الاتحاد-الأوروبي-عن-92-من-النفط-الروسي-1062931178.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, واردات, سوق النفط
دراغي: العقوبات على روسيا ستستمر لفترة طويلة جدا
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قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا وخصوصا على واردات الغاز والنفط، سوف تستمر لفترة طويلة جدا، موضحا أن خطوط التجارة ستتغير لسنوات وإن لم يكن للأبد.
روما - سبوتنيك. وصرح دراغي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "دعونا لا نخدع أنفسنا، ستستمر العقوبات لفترة طويلة جدا جدا. ونتيجة لذلك، ستتغير الخطوط التجارية لسنوات عديدة، إن لم يكن للأبد".
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 31 مايو/أيار، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره من الغاز والنفط، لافتة إلى ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد على ورادات الطاقة الروسية.
وقالت رئيسة المفوضية
، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره للغاز والنفط لتسريع إنهاء الاعتماد على ورادات روسيا في هذا المجال وخاصة عقب إعلان روسيا قطع الإمدادات عن بعض الدول الأعضاء منها هولندا مؤخرا".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتخزين استراتيجي للغاز في أوروبا، معلنة أنه يمتلك 41% من طاقته من الغاز المخزن.