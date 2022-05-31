https://arabic.sputniknews.com/20220531/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-وافق-تزويد-أوكرانيا-بحزمة-مساعدات-مالية-جديدة-تصل-إلى-9-مليارات-يورو-1062908343.html
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وافق تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات مالية جديدة تصل إلى 9 مليارات يورو
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وافق تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات مالية جديدة تصل إلى 9 مليارات يورو
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي اتفق على تزويد أوكرانيا بمساعدات مالية جديدة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T00:02+0000
2022-05-31T00:02+0000
2022-05-31T00:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وقالت فون دير لاين على حسابها بتويتر، "الاتحاد الأوروبي اتفق على العمل على آلية لتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدة مالية جديدة استثنائية تصل إلى 9 مليارات يورو".وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن حظر جزئي للنفط الروسي، سيخفض فعليا واردات النفط من روسيا بنسبة 90٪ بحلول نهاية عام 2022.هذا وفي ذات الصدد، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي، اتفقوا اليوم، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا.وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه بتويتر، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".وأضاف، أن الاتحاد وافق على فصل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا عن نظام "سويفت" المالي العالمي.وتابع ميشال أنه سيتم حظر 3 قنوات تلفزيونية روسية من البث في الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات على أفراد، حسب قوله.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-سيخفض-وارداته-النفطية-من-روسيا-بنسبة-90٪-بحلول-نهاية-العام-1062908170.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وافق تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات مالية جديدة تصل إلى 9 مليارات يورو
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي اتفق على تزويد أوكرانيا بمساعدات مالية جديدة.
وقالت فون دير لاين على حسابها بتويتر، "الاتحاد الأوروبي اتفق على العمل على آلية لتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدة مالية جديدة استثنائية تصل إلى 9 مليارات يورو".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن حظر جزئي للنفط الروسي
، سيخفض فعليا واردات النفط من روسيا بنسبة 90٪ بحلول نهاية عام 2022.
هذا وفي ذات الصدد، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي، اتفقوا اليوم، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه بتويتر، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا
".
وأضاف، أن الاتحاد وافق على فصل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا عن نظام "سويفت" المالي العالمي.
وتابع ميشال أنه سيتم حظر 3 قنوات تلفزيونية روسية من البث في الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات على أفراد، حسب قوله.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.