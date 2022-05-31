https://arabic.sputniknews.com/20220531/مستشار-السيسي-يدعو-لإجراءات-استباقية-لمواجهة-جدري-القردة-1062943107.html
مستشار السيسي يدعو لإجراءات استباقية لمواجهة جدري القردة
مستشار السيسي يدعو لإجراءات استباقية لمواجهة جدري القردة
دعا محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة مرض جدري القردة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T20:43+0000
2022-05-31T20:43+0000
2022-05-31T20:43+0000
جدري القردة
مصر
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وقال المسؤول المصري في تصريحات تلفزيونية إن جدري القرود غير موجود في بلاده حتى الآن، بحسب موقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء.لكن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه ينبغي اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع دخول المرض إلى مصر.واعتبر أن بلاده لديها خبرة كبيرة في الأمراض الوبائية وكيفية وضع الخطط لمكافحتها.وأوضح أن هذا المرض معد ومتوطن في غرب ووسط إفريقيا وانتقل من القردة إلى البشر وتم رصد حالات منه في بعض دول العالم.وأكد أن الإصابات بجدري القردة في العالم لم تصل لمرحلة الوباء حتى الآن.وفي تصريحات سابقة، قال مستشار الرئيس المصري إن احتمالية تحول مرض "جدري القردة" إلى وباء قائمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/منظمة-الصحة-العالمية-لا-تتوقع-أن-يصل-جدري-القردة-إلى-معدلات-وبائية-1062891618.html
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جدري القردة, مصر
مستشار السيسي يدعو لإجراءات استباقية لمواجهة جدري القردة
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دعا محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة مرض جدري القردة.
وقال المسؤول المصري في تصريحات تلفزيونية إن جدري القرود غير موجود في بلاده حتى الآن، بحسب موقع "مصراوي"
اليوم الثلاثاء.
لكن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه ينبغي اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع دخول المرض إلى مصر.
واعتبر أن بلاده لديها خبرة كبيرة في الأمراض الوبائية وكيفية وضع الخطط لمكافحتها.
وأوضح أن هذا المرض معد ومتوطن في غرب ووسط إفريقيا
وانتقل من القردة إلى البشر وتم رصد حالات منه في بعض دول العالم.
وأكد أن الإصابات بجدري القردة في العالم لم تصل لمرحلة الوباء حتى الآن.
وفي تصريحات سابقة، قال مستشار الرئيس المصري إن احتمالية تحول مرض "جدري القردة" إلى وباء قائمة.