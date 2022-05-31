https://arabic.sputniknews.com/20220531/وكالة-أوبك--متمسكة-بخطط-الإنتاج-المتفق-عليها-رغم-العقوبات-الأوروبية-على-روسيا-1062943325.html

وكالة: "أوبك +" متمسكة بخطط الإنتاج المتفق عليها رغم العقوبات الأوروبية على روسيا

وكالة: "أوبك +" متمسكة بخطط الإنتاج المتفق عليها رغم العقوبات الأوروبية على روسيا

تنوي مجموعة منتجي النفط "أوبك +" التي تقودها موسكو والرياض، التمسك بخطط الإنتاج المتفق عليها، على الرغم العقوبات الأوروبية المقررة أخيرا ضد واردات الخام... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T20:55+0000

2022-05-31T20:55+0000

2022-05-31T20:55+0000

السعودية

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

روسيا

أسعار النفط اليوم

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مندوبين في تحالف "أوبك +" لم تسمهم، إن المنتجين سيتمسكون على الأرجح بخطط إنتاج النفط عندما يجتمعون هذا الأسبوع، حتى مع تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا.لا تزال مستويات العرض والطلب على النفط العالمية مستقرة، مع عدم وجود اضطراب حاد حتى الآن في الصادرات الروسية، وبالتالي يتطلب الأمر القليل من الإجراءات من التحالف الذي يضم 23 دولة، حسبما نقلت الوكالة عن مسؤولين.استمرت أسعار النفط في الارتفاع، متجاوزة 124 دولارا للبرميل في لندن يوم الثلاثاء، حيث يُعتقد أن الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي سيزيد من اضطراب السوق العالمي الذي يعاني بالفعل بسبب زيادة استهلاك الوقود والإمدادات المحدودة.أدى الارتفاع إلى زيادة الضغط التضخمي الذي يهدد بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وأزمة تكلفة المعيشة التي تضرب المستهلكين في جميع أنحاء العالم.وقالت الوكالة إن التكاليف المتصاعدة تشكل خطرا سياسيا متزايدا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي دعا منظمة "أوبك" إلى زيادة الإمدادات ويفكر في زيارة السعودية لمحاولة إصلاح العلاقات الدبلوماسية المتوترة.ومع ذلك ، فإن الرياض وشركائها - الذين لا يزالون يمتلكون طاقة إنتاجية فائضة تقدر ببضعة ملايين من البراميل يوميا - لم يتأثروا بالضغوط الأمريكية حتى الآن.قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن "أوبك فعلت كل ما في وسعها" بالفعل لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية التي لا تواجه نقصا في النفط.وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق هذا الشهر، إن الأسعار تتزايد ليس بسبب نقص الخام، ولكن بسبب نقص قدرة التكرير في الدول المستهلكة لإنتاج وقود مثل البنزين.نتيجة لذلك، يبدو أن "أوبك +" تستعد للتصديق على زيادة متواضعة قدرها 430 ألف برميل يوميا لشهر يوليو/ تموز، عندما يجتمع مملثو الدول الأعضاء يوم الخميس.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/إعلام-أوبك-تبحث-إعفاء-روسيا-من-أهداف-الإنتاج-الجديدة-بسبب-العقوبات-1062940304.html

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السعودية, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, روسيا, أسعار النفط اليوم