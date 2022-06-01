https://arabic.sputniknews.com/20220601/أردوغان-يصف-دولا-في-الناتو-بداعمة-للإرهاب-ويتوعد-باجتثاثه-من-شمال-سوريا-1062955545.html
أردوغان يصف دولا في الناتو "بداعمة للإرهاب" ويتوعد باجتثاثه من شمال سوريا
أردوغان يصف دولا في الناتو "بداعمة للإرهاب" ويتوعد باجتثاثه من شمال سوريا
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح حول احتمال قبول عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث قال: "هذه منظمة أمنية وليست لدعم المنظمات... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:32+0000
2022-06-01T10:32+0000
2022-06-01T11:05+0000
رجب طيب أردوغان
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وذكر أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "المنظمات الإرهابية لا تحظى بدعم فنلندا والسويد فحسب، بل أيضا ألمانيا وفرنسا وهولندا".وأعلن أردوغان أن القوات المسلحة للجمهورية تعتزم القيام بعملية جديدة عبر الحدود في منطقتي منبج وتل رفعت شمالي سوريا ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني"، و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تصنفهما أنقرة كمنظمات إرهابية.وكشف أردوغان أن أنقرة لن تجري محادثات ثنائية مع أثينا بعد الآن.وأردف: "لقد أنهينا اتفاقا يقضي بعقد اجتماع رفيع المستوى للمجلس الاستراتيجي مع اليونان، ألا تتعلم من التاريخ؟ لا تحاول أن تلعب مع تركيا، وإلا فسوف تنهك وتقف على قارعة الطريق، فلن يكون لدينا بعد الآن مفاوضات ثنائية معهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أردوغان يصف دولا في الناتو "بداعمة للإرهاب" ويتوعد باجتثاثه من شمال سوريا
10:32 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريح حول احتمال قبول عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث قال: "هذه منظمة أمنية وليست لدعم المنظمات الإرهابية".
وذكر أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "المنظمات الإرهابية لا تحظى بدعم فنلندا والسويد فحسب، بل أيضا ألمانيا وفرنسا وهولندا".
وأعلن أردوغان أن القوات المسلحة للجمهورية تعتزم القيام بعملية جديدة عبر الحدود في منطقتي منبج وتل رفعت شمالي سوريا ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني"، و"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تصنفهما أنقرة كمنظمات إرهابية.
"نحن نخلي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، ثم سنفعل نفس الخطوة في مناطق أخرى، دعونا نراقب من سيدعم خطواتنا القانونية".
وكشف أردوغان أن أنقرة لن تجري محادثات ثنائية مع أثينا بعد الآن.
وأردف: "لقد أنهينا اتفاقا يقضي بعقد اجتماع رفيع المستوى للمجلس الاستراتيجي مع اليونان، ألا تتعلم من التاريخ؟ لا تحاول أن تلعب مع تركيا
، وإلا فسوف تنهك وتقف على قارعة الطريق، فلن يكون لدينا بعد الآن مفاوضات ثنائية معهم".