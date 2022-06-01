https://arabic.sputniknews.com/20220601/إیران-تعلن-احتجاجها-الرسمي-لفرنسا-بشأن-فيلم-العنكبوت-المقدس-1062953779.html
إیران تعلن احتجاجها الرسمي لفرنسا بشأن فيلم "العنكبوت المقدس"
إیران تعلن احتجاجها الرسمي لفرنسا بشأن فيلم "العنكبوت المقدس"
أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، محمد إسماعيلي، احتجاج بلاده على فيلم "العنكبوت المقدس" الذي تم عرضه في مهرجان "كان" السينمائي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:47+0000
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وصرح الوزير الإيراني بأن إيران أبلغت فرنسا رسميا من خلال وزارة الخارجية، احتجاجها على الفيلم، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأكد إسماعيلي "إبلاغ الحكومة الفرنسية مراتب احتجاج طهران رسميا على هذا الفيلم المسيء للمعتقدات الدينية".وتابع أن "إيران أكدت إدانة هذا العمل وأخذ طهران هذه المسألة في العلاقات الثقافية مع مثل هذه الحكومات".وأوضح أن "المسؤولين في إيران لن يسمحوا لأحد الإساءة إلى المقدسات الدينية، ومهرجان "كان" يخضع لسياسة اللوبي الصهيوني والصهاينة الذين يقفون وراء مثل هذه الأعمال ويضفون عليها طابعا سياسيا".وأكد أن "هذا الفيلم مملوء بالمشاهد المقززة وغير الواقعية حيث احتج المنتقدون المنصفون في مهرجان "كان" على اختيار الفيلم لهذه الجائزة، لأنه انتخاب خاطئ وسياسي يريد تشويه صورة المجتمع الإيراني".وقال إنه "لن يحق لاي بلد الإساءة إلى المعتقدات الدينية لأي شعب، ومثل هذه الأعمال المشينة ضد المقدسات والمعتقدات تعتبر بالنسبة للشعب الإيراني الخط الأحمر الذي يجب أن لا يتجاوزه أحد".
https://arabic.sputniknews.com/20171110/أول-فيلم-إيراني-إمرأة-الأوسكار-جدلا-إيران-1027390439.html
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إیران تعلن احتجاجها الرسمي لفرنسا بشأن فيلم "العنكبوت المقدس"
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أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، محمد إسماعيلي، احتجاج بلاده على فيلم "العنكبوت المقدس" الذي تم عرضه في مهرجان "كان" السينمائي.
وصرح الوزير الإيراني بأن إيران أبلغت فرنسا رسميا من خلال وزارة الخارجية، احتجاجها على الفيلم، بحسب وكالة أنباء "فارس
" الإيرانية.
10 نوفمبر 2017, 08:44 GMT
وأكد إسماعيلي "إبلاغ الحكومة الفرنسية مراتب احتجاج طهران رسميا على هذا الفيلم المسيء للمعتقدات الدينية".
وتابع أن "إيران
أكدت إدانة هذا العمل وأخذ طهران هذه المسألة في العلاقات الثقافية مع مثل هذه الحكومات".
وأشار إسماعيلي إلى أن "الشعب الإيرني يعلم أن هذا الفيلم أنتج في الأردن، ولا صلة له بالفنانين الإيرانيين الملتزمين، إلا أنه إذا كان أحد العاملين فيه في داخل إيران فإنه سيشمله القانون".
وأوضح أن "المسؤولين في إيران لن يسمحوا لأحد الإساءة إلى المقدسات الدينية، ومهرجان "كان" يخضع لسياسة اللوبي الصهيوني والصهاينة الذين يقفون وراء مثل هذه الأعمال ويضفون عليها طابعا سياسيا".
وأكد أن "هذا الفيلم مملوء بالمشاهد المقززة وغير الواقعية حيث احتج المنتقدون المنصفون في مهرجان "كان"
على اختيار الفيلم لهذه الجائزة، لأنه انتخاب خاطئ وسياسي يريد تشويه صورة المجتمع الإيراني".
وقال إنه "لن يحق لاي بلد الإساءة إلى المعتقدات الدينية لأي شعب، ومثل هذه الأعمال المشينة ضد المقدسات والمعتقدات تعتبر بالنسبة للشعب الإيراني الخط الأحمر الذي يجب أن لا يتجاوزه أحد".