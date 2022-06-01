https://arabic.sputniknews.com/20220601/الاتحاد-التونسي-للشغل-لا-نريد-الزج-بنا-في-المجهول-عبر-المشاركة-في-لجنة-استشارية-للحوار-1062953172.html

الاتحاد التونسي للشغل: لا نريد الزج بنا في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار

الاتحاد التونسي للشغل: لا نريد الزج بنا في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار

قال الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، إن "اتحاد الشغل يتعرض للاستهداف". 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T09:27+0000

2022-06-01T09:27+0000

2022-06-01T09:27+0000

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086081_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0efc87838ca56b333306f1d0b3fc6e2e.jpg

وأكد الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أنه لا يمكن أن يتبع أي طرف، مشددا على ضرورة عدم الزج بالاتحاد في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار.وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة، في 16 يونيو/ حزيران المقبل، بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة، وعدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وكذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار.وأوضح الاتحاد، في خطاب موجه إلى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تقرر دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة بالقائمة المصاحبة، في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو".الجدير ذكره، أن عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب بلغ 159 مؤسسة وشركة، ينتمون للعديد من الجهات والوزارات، بحسب الخطاب.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/الاتحاد-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-في-عدد-من-المؤسسات-والمنشآت-العامة-16-يونيو-المقبل-1062930204.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم