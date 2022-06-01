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https://arabic.sputniknews.com/20220601/الاتحاد-التونسي-للشغل-لا-نريد-الزج-بنا-في-المجهول-عبر-المشاركة-في-لجنة-استشارية-للحوار-1062953172.html
الاتحاد التونسي للشغل: لا نريد الزج بنا في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار
الاتحاد التونسي للشغل: لا نريد الزج بنا في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار
قال الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، إن "اتحاد الشغل يتعرض للاستهداف". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:27+0000
2022-06-01T09:27+0000
أخبار تونس اليوم
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وأكد الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أنه لا يمكن أن يتبع أي طرف، مشددا على ضرورة عدم الزج بالاتحاد في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار.وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة، في 16 يونيو/ حزيران المقبل، بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة، وعدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وكذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار.وأوضح الاتحاد، في خطاب موجه إلى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تقرر دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة بالقائمة المصاحبة، في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو".الجدير ذكره، أن عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب بلغ 159 مؤسسة وشركة، ينتمون للعديد من الجهات والوزارات، بحسب الخطاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الاتحاد-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-في-عدد-من-المؤسسات-والمنشآت-العامة-16-يونيو-المقبل-1062930204.html
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أخبار تونس اليوم

الاتحاد التونسي للشغل: لا نريد الزج بنا في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار

09:27 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDON
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قال الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، إن "اتحاد الشغل يتعرض للاستهداف".
وأكد الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" التونسي، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أنه لا يمكن أن يتبع أي طرف، مشددا على ضرورة عدم الزج بالاتحاد في المجهول عبر المشاركة في لجنة استشارية للحوار.
مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
الاتحاد التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة 16 يونيو المقبل
أمس, 14:14 GMT
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة، في 16 يونيو/ حزيران المقبل، بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة، وعدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وكذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وأوضح الاتحاد، في خطاب موجه إلى رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات، "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد، فإن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تقرر دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة بالقائمة المصاحبة، في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو".
الجدير ذكره، أن عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب بلغ 159 مؤسسة وشركة، ينتمون للعديد من الجهات والوزارات، بحسب الخطاب.
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