عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الصين-وإيران-تجريان-محادثات-ثنائية-لمواجهة-الجرائم-العابرة-للحدود-1062976284.html
الصين وإيران تجريان محادثات ثنائية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
الصين وإيران تجريان محادثات ثنائية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
بحث مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة مع مفوض الأمن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، سبل تطوير التعاون الأمني والشرطي بين... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T20:38+0000
2022-06-01T20:38+0000
إيران
الصين
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء الذي عقد في وزارة الداخلية الإيرانية بالعاصمة، طهران، ناقش تطوير التعاون الشرطي والأمني بين البلدين، والتأكيد على مدى تنفيذ نص اتفاقية التعاون المشترك في مجال الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الشرطة والأمن الداخلي.وأشار المسؤول الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الدولتين، مشددا على أهمية تنمية العلاقات في سياق اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، موجها الشكر للجانب الصيني للتعاون المشترك في الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها.ومن جانبه، شدد مفوض الأمن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية على دور إيران الإقليمي الاستراتيجي في مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجرائم المنظمة.وأعلن المسؤول الصيني عن استعداد بلاده لتنمية التعاون في هذه المجالات، موجها الشكر لإيران على إرسالها أولى شحنات الكمامات للجانب الصيني في بداية تفشي جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزير-الدفاع-الصيني-الجيش-مستعد-للحفاظ-على-التواصل-الاستراتيجي-مع-إيران-للتغلب-على-المخاطر-1061691827.html
إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, الصين, أخبار العالم الآن

الصين وإيران تجريان محادثات ثنائية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود

20:38 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
بحث مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة مع مفوض الأمن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، سبل تطوير التعاون الأمني والشرطي بين الدولتين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء الذي عقد في وزارة الداخلية الإيرانية بالعاصمة، طهران، ناقش تطوير التعاون الشرطي والأمني بين البلدين، والتأكيد على مدى تنفيذ نص اتفاقية التعاون المشترك في مجال الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الشرطة والأمن الداخلي.
وزير الدفاع الصيني وي فينغ خه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
وزير الدفاع الصيني: ​الجيش مستعد للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع إيران للتغلب على المخاطر
28 أبريل, 07:30 GMT
وأشار المسؤول الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الدولتين، مشددا على أهمية تنمية العلاقات في سياق اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، موجها الشكر للجانب الصيني للتعاون المشترك في الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها.
ومن جانبه، شدد مفوض الأمن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية على دور إيران الإقليمي الاستراتيجي في مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجرائم المنظمة.
وأعلن المسؤول الصيني عن استعداد بلاده لتنمية التعاون في هذه المجالات، موجها الشكر لإيران على إرسالها أولى شحنات الكمامات للجانب الصيني في بداية تفشي جائحة كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала