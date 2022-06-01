https://arabic.sputniknews.com/20220601/الصين-وإيران-تجريان-محادثات-ثنائية-لمواجهة-الجرائم-العابرة-للحدود-1062976284.html

الصين وإيران تجريان محادثات ثنائية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود

الصين وإيران تجريان محادثات ثنائية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود

بحث مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة مع مفوض الأمن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، سبل تطوير التعاون الأمني والشرطي بين... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T20:38+0000

2022-06-01T20:38+0000

2022-06-01T20:38+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء الذي عقد في وزارة الداخلية الإيرانية بالعاصمة، طهران، ناقش تطوير التعاون الشرطي والأمني بين البلدين، والتأكيد على مدى تنفيذ نص اتفاقية التعاون المشترك في مجال الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الشرطة والأمن الداخلي.وأشار المسؤول الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الدولتين، مشددا على أهمية تنمية العلاقات في سياق اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، موجها الشكر للجانب الصيني للتعاون المشترك في الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها.ومن جانبه، شدد مفوض الأمن الخارجي بوزارة الخارجية الصينية على دور إيران الإقليمي الاستراتيجي في مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجرائم المنظمة.وأعلن المسؤول الصيني عن استعداد بلاده لتنمية التعاون في هذه المجالات، موجها الشكر لإيران على إرسالها أولى شحنات الكمامات للجانب الصيني في بداية تفشي جائحة كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/وزير-الدفاع-الصيني-الجيش-مستعد-للحفاظ-على-التواصل-الاستراتيجي-مع-إيران-للتغلب-على-المخاطر-1061691827.html

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