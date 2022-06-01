https://arabic.sputniknews.com/20220601/تايوان-تعزز-الشراكة-الاقتصادية-مع-الولايات-المتحدة-1062961746.html
تايوان تعزز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
تايوان تعزز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
أطلقت الولايات المتحدة وتايوان، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتعزيز الابتكار وإزالة الحواجز التجارية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:46+0000
2022-06-01T12:46+0000
2022-06-01T12:46+0000
أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323980_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3dd90b8e4c1c1062d2a3a7f15ec8f5b0.jpg
ووفقا للوثيقة التي نشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تم تصميم الآلية الجديدة "لتطوير طرق ملموسة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودفع تنفيذ أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة، فضلا عن الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل للعمال والشركات".وتجدر الإشارة إلى أن "الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات لتطوير خارطة طريق تسمح لهما في نهاية المطاف بتبسيط قواعد معاملات التجارة الثنائية، وزيادة التجارة المرتبطة بالزراعة، وتحقيق معايير أعلى في مكافحة الفساد، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد والتجارة الرقمية".وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول لمبادرة التجارة الأمريكية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن العاصمة".وتشترك المبادرة الجديدة لتعميق التعاون الاقتصادي مع تايوان كثيرًا مع النقاط الرئيسية للمبادرة الاقتصادية الإقليمية الجديدة التي تضم 13 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي أطلقها الزعيم الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-عسكرية-قبالة-سواحل-تايوان-1062678271.html
أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323980_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1da62202beeb616fcef4e2db3b396146.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
تايوان تعزز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
تابعنا عبر
أطلقت الولايات المتحدة وتايوان، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتعزيز الابتكار وإزالة الحواجز التجارية.
ووفقا للوثيقة التي نشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تم تصميم الآلية الجديدة "لتطوير طرق ملموسة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودفع تنفيذ أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة، فضلا عن الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل للعمال والشركات".
وتجدر الإشارة إلى أن "الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات لتطوير خارطة طريق تسمح لهما في نهاية المطاف بتبسيط قواعد معاملات التجارة الثنائية، وزيادة التجارة المرتبطة بالزراعة، وتحقيق معايير أعلى في مكافحة الفساد، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد والتجارة الرقمية".
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول لمبادرة التجارة الأمريكية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن العاصمة".
وتشترك المبادرة الجديدة لتعميق التعاون الاقتصادي مع تايوان
كثيرًا مع النقاط الرئيسية للمبادرة الاقتصادية الإقليمية الجديدة التي تضم 13 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي أطلقها الزعيم الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لليابان.