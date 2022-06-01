https://arabic.sputniknews.com/20220601/سبوتنيك-تستطلع-آراء-نواب-البرلمان-اللبناني-حول-الاستحقاقات-الدستورية-المقبلة--1062956408.html

"سبوتنيك" تستطلع آراء نواب البرلمان اللبناني حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة

"سبوتنيك" تستطلع آراء نواب البرلمان اللبناني حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة

يستعد البرلمان اللبناني الجديد لإنجاز استحقاقات مهمة بعد إنجاز الاستحقاق الأول المتمثل بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس، وسط انقسامات... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T10:51+0000

2022-06-01T10:51+0000

2022-06-01T10:51+0000

العالم العربي

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ويمثل تشكيل حكومة جديدة استحقاقا مهما للبدء بمسار الإصلاحات وإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والنقدية غير المسبوقة.وأشار إلى أنه "يجب العمل بالحد الأدنى على تعزيز القواسم المشتركة بين القوى الأخرى السيادية إن صح التعبير"، لافتاً إلى أن "تشكيل الحكومات في لبنان دائماً صعب ولا مرة كان سهلاً وهذه المرة سيكون أصعب لأننا على أبواب انتخابات رئاسة جمهورية لذلك لست متفائلاً في أن يكون هذا الموضوع ميسراً وسهلاً في ظل التعقيدات الحاصلة أخيراً".كذلك أكد عبد الله أن "الأولوية هي معالجة أمور الناس الاقتصادية الاجتماعية والإصلاحية في ملف الكهرباء والملف المالي وحماية الأمن الاجتماعي والصحي للمواطن".من جهته، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس أكدت على الحاجة الإلزامية للتوافق بين كل الكتل النيابية، وأثبت أن الأكثرية في مجلس النواب غير متوفرة عند طرف معين وبالتالي نحن ملزمون بالتوافق لمصلحة لبنان العليا وعلينا أن نكون موضوعيين في مقاربة هذه الاستحقاقات الدستورية"، مضيفاً: "يوم أمس بدأنا بتشكيل هيئة مكتب المجلس ومطلع الأسبوع القادم سنكمل هذا الاستحقاق من خلال اللجان النيابية وتشكيلها وسيليها فوراً استحقاق لا يقل أهمية عن هذا الاستحقاق وهو تأليف الحكومة وهو محطة مفصلية يجب أن نعمل بيد واحدة لمصلحة لبنان والمواطنين وتخفيف آلامهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".أوضح أن "اليوم علينا أن نتعالى عن كل الخلافات الجانبية التي لا تخدم أحد لإجراء الاستحقاقات الدستورية التي تشكل بوابة عبور لمعالجة خطة اقتصادية ومقاربة الملفات الاقتصادية والإدارية والإنمائية، نحن في صراع مع الوقت ويجب مضاعفة العمل المشترك لتخفيف الآلام عن الناس من خلال وضع خطة اقتصادية".كما حذر بيضون من "المناكفات السياسية"، معتبراً أن "كل القوى السياسية التي تجتمع تحت قبة البرلمان سواء القوى السياسية التقليدية أو الكتل النيابية التي دخلت حديثاُ أوما سمي بالتغيير أعتقد جميعاً سنكون واعين لمصلحة لبنان وأن الأمر يتطلب السرعة في إنجاز هذه الملفات الدستورية لأن الوقت الذي نعيش فيه لا يستحمل الترف".ورأى كرم في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الواقع إذا امتد لتسمية رئيس حكومة ولإعطاء الثقة لمجلس الوزراء أو حجبها فيفسحون المجال للسلطة التي كانت متحكمة في لبنان أن تبقى متحكمة، وتمديد للسلطة المتسلطة التي هي فريق "حزب الله" وتمديد لمعاناة الشعب اللبناني".وأضاف: "من هذا المنطلق "القوات اللبنانية" حاولت دائماً أن تتفاهم مع القوى التغييرية فور دخولها إلى مجلس النواب واليوم نحاول أن نستمر معهم بالتنسيق لنكون كتلة واحدة في مقاربة الاستحقاق الحكومي".وشدد كرم على أن "هناك الكثير من التحديات والأولويات أولها مشاريع وبرامج واقتراحات إصلاحية لإنقاذ لبنان".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/بعد-فوز-بري-بولاية-سابعة-تحديات-كبيرة-أمام-البرلمان-اللبناني-1062929893.html

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العالم العربي