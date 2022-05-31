https://arabic.sputniknews.com/20220531/بعد-فوز-بري-بولاية-سابعة-تحديات-كبيرة-أمام-البرلمان-اللبناني-1062929893.html

بعد فوز بري بولاية سابعة... تحديات كبيرة أمام البرلمان اللبناني

بعد فوز بري بولاية سابعة... تحديات كبيرة أمام البرلمان اللبناني

فاز رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، بانتخابات رئاسة مجلس النواب للمرة السابعة على التوالي بعد حصوله على خمسة وستين صوتاً من أصوات نواب البرلمان. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T14:10+0000

2022-05-31T14:10+0000

2022-05-31T14:10+0000

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102063/48/1020634804_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1e7e1f17b0dc47bb955184f394914916.jpg

ومع تسلم البرلمان الجديد مهامه بشكل رسمي، تبرز جملة من التحديات أمامه، تبدأ مع تسمية رئيس جديد للحكومة من خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أن يدعو لها رئيس الجمهورية ميشال عون خلال وقت قريب.وشهد البرلمان اللبناني دخول وجوه جديدة إلى حرمه لا سيما من يعرفون بنواب "قوى التغيير" الذين امتنعوا عن التصويت لبري لرئاسة المجلس.في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين لـ"سبوتنيك" إن "الرئيس نبيه بري فاز برئاسة مجلس النواب بالحد الأدنى القانوني للأصوات، ولو لم ينل 65 صوتاً لما أعلن فوزه من الأكثرية المطلقة رئيساً للمجلس".وأشار شاهين إلى أن "حدث اليوم يؤسس لما هو أصعب، استحقاق اكتمال هيئة مكتب مجلس النواب اليوم هو الاستحقاق الأضعف من بين مسلسل الاستحقاقات الدستورية التي تلي الانتخابات النيابية العامة التي جرت في أيار/ مايو، مجلس النواب سيكون جاهزاً بكامل هيئته الإدارية ومواصفاته الدستورية لخوض استحقاقين مهمين، الأول هو استحقاق تسمية الرئيس الذي سيشكل الحكومة وهو أمر بات رهناً بدعوة رئيس الجمهورية النواب إلى الاستشارات النيابية الملزمة على أن يتولى الرئيس المكلف عملية تشكيل الحكومة".كما أوضح أن "مهمة تشكيل الحكومة ليست سهلة ما لم تكن هناك تفاهمات عميقة قد عبرت عنها جلسة اليوم بنيل الرئيس بري الحد الأدنى من الأصوات يعني إذا كان هناك صفقة تمت اليوم بين الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" قد نأتي برئيس حكومة ب 65 صوتاً كافية في الاستشارات النيابية الملزمة وكافية لإعطاء الثقة للحكومة في المرحلة المقبلة، إلا أن دون هذا السيناريو مخاطر عديدة وعقبات صعبة وقد يكون الاستحقاق صعباً ومهمة تشكيل الحكومة مهمة صعبة للغاية وستزداد صعوبتها عندما نقترب من المهلة الدستورية للحديث عن الاستحقاق الرئاسي وهو استحقاق محاط بالكثير من الغموض وما يؤشر نتيجة المناكفات السياسية أننا قد ندخل مرحلة من الفراغ".وأكد أن "مخاطر الشغور الرئاسي لا تحصى ولا تعد والأمور لا تقف عند الأمور الإدارية والسياسية والمناكفات السياسية بل هناك وضع اقتصادي واجتماعي خطير ينذر بثورة وبما هو أسوأ".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/بري-يدعو-بعد-انتخابه-رئيسا-للبرلمان-لعدم-التفريط-بثروات-لبنان-المائية-والنفطية--1062926326.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان