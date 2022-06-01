عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لابيد-بعد-لقاء-وزير-خارجية-توغو-إسرائيل-عادت-إلى-أفريقيا-1062968613.html
لابيد بعد لقاء وزير خارجية توغو: إسرائيل عادت إلى أفريقيا
لابيد بعد لقاء وزير خارجية توغو: إسرائيل عادت إلى أفريقيا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن بلاده "عادت إلى أفريقيا"، وذلك بعد لقاء جمعه بوزير خارجية توغو، روبرت دوسي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T15:19+0000
2022-06-01T15:19+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_65e6983118b6bd77c153660ea62b70c7.jpg
وفي تغريدة بحسابه على تويتر قال لابيد: "هذا الصباح، كان لي لقاء ودي ومثمر مع وزير خارجية توغو روبرت دوسي صديق إسرائيل العظيم".وأضاف لابيد: "لقد عادت إسرائيل إلى أفريقيا، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل معا لتعميق علاقاتنا مع صديق مقرب وشريك مؤكد مثل توغو".من جانبه، غرد وزير خارجية توغو باللغة العبرية عقب لقائه لابيد قائلا: "أود أن أشكر من أعماق قلبي أخي وزير الخارجية يائير لابيد على الترحيب الحار وكذلك على الحوار المثمر من أجل المستقبل. ستكون توغو دائما إلى جانب إسرائيل".ومساء أمس الثلاثاء، فاجأ دوسي المشاركين في حفل "يوم أفريقيا" في إسرائيل عندما صعد إلى المسرح في نهاية كلمته، مرددا أغنية "شماع يسرائيل"، الشهيرة في التراث الديني اليهودي، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.ووصل دوسي إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في الحكومة بينهم وزير الخارجية يائير لابيد.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، بذلت إسرائيل جهودا كبيرة لتحسين علاقاتها بدول أفريقيا والتي كانت تضررت منذ عقود إبان الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918145_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_47b22a1b348729eff68b3df128a3218f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد بعد لقاء وزير خارجية توغو: إسرائيل عادت إلى أفريقيا

15:19 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن بلاده "عادت إلى أفريقيا"، وذلك بعد لقاء جمعه بوزير خارجية توغو، روبرت دوسي.
وفي تغريدة بحسابه على تويتر قال لابيد: "هذا الصباح، كان لي لقاء ودي ومثمر مع وزير خارجية توغو روبرت دوسي صديق إسرائيل العظيم".
وأضاف لابيد: "لقد عادت إسرائيل إلى أفريقيا، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل معا لتعميق علاقاتنا مع صديق مقرب وشريك مؤكد مثل توغو".
من جانبه، غرد وزير خارجية توغو باللغة العبرية عقب لقائه لابيد قائلا: "أود أن أشكر من أعماق قلبي أخي وزير الخارجية يائير لابيد على الترحيب الحار وكذلك على الحوار المثمر من أجل المستقبل. ستكون توغو دائما إلى جانب إسرائيل".
ومساء أمس الثلاثاء، فاجأ دوسي المشاركين في حفل "يوم أفريقيا" في إسرائيل عندما صعد إلى المسرح في نهاية كلمته، مرددا أغنية "شماع يسرائيل"، الشهيرة في التراث الديني اليهودي، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ووصل دوسي إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في الحكومة بينهم وزير الخارجية يائير لابيد.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، بذلت إسرائيل جهودا كبيرة لتحسين علاقاتها بدول أفريقيا والتي كانت تضررت منذ عقود إبان الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала