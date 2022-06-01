لابيد بعد لقاء وزير خارجية توغو: إسرائيل عادت إلى أفريقيا
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن بلاده "عادت إلى أفريقيا"، وذلك بعد لقاء جمعه بوزير خارجية توغو، روبرت دوسي.
وفي تغريدة بحسابه على تويتر قال لابيد: "هذا الصباح، كان لي لقاء ودي ومثمر مع وزير خارجية توغو روبرت دوسي صديق إسرائيل العظيم".
وأضاف لابيد: "لقد عادت إسرائيل إلى أفريقيا، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل معا لتعميق علاقاتنا مع صديق مقرب وشريك مؤكد مثل توغو".
This morning, I had a friendly and productive meeting with Togolese Foreign Minister @RDussey, a great friend of Israel. 🇮🇱 🇹🇬— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 1, 2022
Israel is back in Africa, and I am looking forward to continuing to work together to deepen our ties with a close friend and proven partner like Togo. pic.twitter.com/RomywXOlih
من جانبه، غرد وزير خارجية توغو باللغة العبرية عقب لقائه لابيد قائلا: "أود أن أشكر من أعماق قلبي أخي وزير الخارجية يائير لابيد على الترحيب الحار وكذلك على الحوار المثمر من أجل المستقبل. ستكون توغو دائما إلى جانب إسرائيل".
ברצוני להודות מקרב לב לאח שלי, לשר החוץ יאיר לפיד, על קבלת הפנים החמה כמו כן על הדיאלוג הפורה לקראת העתיד. טוגו תהיה תמיד לצדה של ישראל ! @IsraelMFA @yairlapid @IsraelNewsNow @Israel @AIPAC @AJCGlobal pic.twitter.com/G8SThO7iVr— Robert Dussey (@rdussey) June 1, 2022
ومساء أمس الثلاثاء، فاجأ دوسي المشاركين في حفل "يوم أفريقيا" في إسرائيل عندما صعد إلى المسرح في نهاية كلمته، مرددا أغنية "شماع يسرائيل"، الشهيرة في التراث الديني اليهودي، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
יום אפריקה בישראל: שר החוץ של טוגו פרופ' רוברט דוסיי פצח בשירת "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד". האם נזכה לראות את שר החוץ של ישראל מזמר זמירות דומות? pic.twitter.com/kkLPWup9tA— Nati Langermann (@NatiLang32) June 1, 2022
ووصل دوسي إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في الحكومة بينهم وزير الخارجية يائير لابيد.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، بذلت إسرائيل جهودا كبيرة لتحسين علاقاتها بدول أفريقيا والتي كانت تضررت منذ عقود إبان الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية.