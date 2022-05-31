https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصف-اتفاق-التجارة-الحرة-مع-الإمارات-بـاللحظة-التاريخية-والمهمة-1062919551.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يصف اتفاق التجارة الحرة مع الإمارات بـ"اللحظة التاريخية والمهمة"
وزير الخارجية الإسرائيلي يصف اتفاق التجارة الحرة مع الإمارات بـ"اللحظة التاريخية والمهمة"
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين بأنه "لحظة تاريخية ومهمة لدولة إسرائيل". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:05+0000
2022-05-31T10:05+0000
2022-05-31T10:05+0000
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وقال لابيد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية: "هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة عربية لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح فرص جديدة ومثيرة لجميع المواطنين الإسرائيليين"، مضيفا: "اليوم فتحت إسرائيل والإمارات فصلاً جديدًا من الازدهار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط".وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في وقت سابق، بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات، لتصبح أول اتفاقية تجارية بين إسرائيل ودولة عربية.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، تهدف إلى تحفيز التجارة البينية؛ وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، خلال 5 أعوام.وقال موقع "واللا" إن الاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، يشمل القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".ووقعت إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الخارجية الإسرائيلي يصف اتفاق التجارة الحرة مع الإمارات بـ"اللحظة التاريخية والمهمة"
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وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، توقيع إسرائيل والإمارات اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين بأنه "لحظة تاريخية ومهمة لدولة إسرائيل".
وقال لابيد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية: "هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة عربية لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح فرص جديدة ومثيرة لجميع المواطنين الإسرائيليين"، مضيفا: "اليوم فتحت إسرائيل والإمارات فصلاً جديدًا من الازدهار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط".
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي
، نفتالي بينيت، في وقت سابق، بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات، لتصبح أول اتفاقية تجارية بين إسرائيل ودولة عربية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل، تهدف إلى تحفيز التجارة البينية؛ وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، خلال 5 أعوام.
وقال موقع "واللا
" إن الاتفاق الذي يوصف بـ "التاريخي"، يشمل القضايا التنظيمية والجمارك والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، في بيان: "هذه زيارة ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل والإمارات
وفي إطارها سأوقع اتفاقية التجارة الحرة وسأدفع سلسلة من الشراكات الاقتصادية".
وأضافت: "سنعمل معا على إزالة الحواجز وتعزيز التجارة الشاملة
والتكنولوجيات الجديدة، والتي ستشكل أساسا متينا لمسارنا المشترك، وستسهم في رفاهية المواطنين وتسهيل القيام بالأعمال".
ووقعت إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية، ثم ما لبث البلدان أن وقعا على العديد من الاتفاقات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والطيران والصحة وغيرها.