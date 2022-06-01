عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لافروف-يشارك-في-منتدى-وزراء-خارجية-روسيا-ومجلس-التعاون-الخليجي-1062959308.html
لافروف يشارك في منتدى وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي
لافروف يشارك في منتدى وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:53+0000
2022-06-01T11:53+0000
روسيا
سيرغي لافروف
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062875781_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_5955034dda149cda3c729aac754d4d00.jpg
وقبل بدء الاجتماع، تم التقاط الصور الجماعية للوزراء مع الأعلام، ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، وفي وقت لاحق، من المقرر أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية الإمارات والكويت وقطر.وبدأ لافروف زيارة عمل لدول الخليج العربي يوم الاثنين 30 أيار/مايو، وقبل السعودية، زار الوزير الروسي البحرين، حيث أجرى محادثات مع وزير خارجية البلاد عبد اللطيف الزياني.وأعلن لافروف أن "روسيا اتفقت مع البحرين على تعزيز آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني".وأضاف لافروف: "ناقشنا بشكل جوهري قضايا تعاوننا التجاري والاقتصادي، وحجم التبادل التجاري آخذ في الازدياد، ولكن الأرقام المطلقة متواضعة للغاية، لا أصدقاؤنا (البحرينيون) ولا المشغلون الاقتصاديون الروس راضون عنها".وشدد على أن "هناك آفاقا جيدة اتفقنا على تعزيزها اليوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/لافروف-يصل-إلى-الرياض-ضمن-جولة-خليجية-1062927602.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062875781_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_630fe1e7f7ced850214660c8946e4c5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي لافروف, السعودية

لافروف يشارك في منتدى وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي

11:53 GMT 01.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقبل بدء الاجتماع، تم التقاط الصور الجماعية للوزراء مع الأعلام، ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، وفي وقت لاحق، من المقرر أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية الإمارات والكويت وقطر.
وبدأ لافروف زيارة عمل لدول الخليج العربي يوم الاثنين 30 أيار/مايو، وقبل السعودية، زار الوزير الروسي البحرين، حيث أجرى محادثات مع وزير خارجية البلاد عبد اللطيف الزياني.
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
لافروف يصل إلى الرياض ضمن جولة خليجية
أمس, 13:14 GMT
وأعلن لافروف أن "روسيا اتفقت مع البحرين على تعزيز آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني".
وأضاف لافروف: "ناقشنا بشكل جوهري قضايا تعاوننا التجاري والاقتصادي، وحجم التبادل التجاري آخذ في الازدياد، ولكن الأرقام المطلقة متواضعة للغاية، لا أصدقاؤنا (البحرينيون) ولا المشغلون الاقتصاديون الروس راضون عنها".
وشدد على أن "هناك آفاقا جيدة اتفقنا على تعزيزها اليوم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала