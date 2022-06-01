https://arabic.sputniknews.com/20220601/لافروف-يشارك-في-منتدى-وزراء-خارجية-روسيا-ومجلس-التعاون-الخليجي-1062959308.html
لافروف يشارك في منتدى وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي
لافروف يشارك في منتدى وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:53+0000
2022-06-01T11:53+0000
2022-06-01T11:53+0000
روسيا
سيرغي لافروف
السعودية
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وقبل بدء الاجتماع، تم التقاط الصور الجماعية للوزراء مع الأعلام، ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، وفي وقت لاحق، من المقرر أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية الإمارات والكويت وقطر.وبدأ لافروف زيارة عمل لدول الخليج العربي يوم الاثنين 30 أيار/مايو، وقبل السعودية، زار الوزير الروسي البحرين، حيث أجرى محادثات مع وزير خارجية البلاد عبد اللطيف الزياني.وأعلن لافروف أن "روسيا اتفقت مع البحرين على تعزيز آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني".وأضاف لافروف: "ناقشنا بشكل جوهري قضايا تعاوننا التجاري والاقتصادي، وحجم التبادل التجاري آخذ في الازدياد، ولكن الأرقام المطلقة متواضعة للغاية، لا أصدقاؤنا (البحرينيون) ولا المشغلون الاقتصاديون الروس راضون عنها".وشدد على أن "هناك آفاقا جيدة اتفقنا على تعزيزها اليوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/لافروف-يصل-إلى-الرياض-ضمن-جولة-خليجية-1062927602.html
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روسيا, سيرغي لافروف, السعودية
لافروف يشارك في منتدى وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدوري لمنتدى وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقبل بدء الاجتماع، تم التقاط الصور الجماعية للوزراء مع الأعلام، ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، وفي وقت لاحق، من المقرر أن يعقد لافروف اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية الإمارات والكويت وقطر.
وبدأ لافروف زيارة عمل لدول الخليج العربي يوم الاثنين 30 أيار/مايو، وقبل السعودية، زار الوزير الروسي البحرين، حيث أجرى محادثات مع وزير خارجية البلاد عبد اللطيف الزياني.
وأعلن لافروف أن "روسيا اتفقت مع البحرين على تعزيز آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني".
وأضاف لافروف
: "ناقشنا بشكل جوهري قضايا تعاوننا التجاري والاقتصادي، وحجم التبادل التجاري آخذ في الازدياد، ولكن الأرقام المطلقة متواضعة للغاية، لا أصدقاؤنا (البحرينيون) ولا المشغلون الاقتصاديون الروس راضون عنها".
وشدد على أن "هناك آفاقا جيدة اتفقنا على تعزيزها اليوم".