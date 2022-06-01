https://arabic.sputniknews.com/20220601/محبطة-وحزينة-آمبر-هيرد-تخرج-عن-صمتها-بعد-الحكم-1062976577.html

"جبل الأدلة لا يكفي"... أول تعليق من آمبر هيرد على الحكم لصالح جوني ديب

"جبل الأدلة لا يكفي"... أول تعليق من آمبر هيرد على الحكم لصالح جوني ديب

اعترفت آمبر هيرد بأنها "محبطة" و"حزينة" بعد خسارتها قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، مع قرار هيئة المحلفين لصالح ممثل قراصنة الكاريبي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T21:06+0000

2022-06-01T21:06+0000

2022-06-01T21:08+0000

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وقالت آمبر في بيان: "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تتجاوز الكلمات. أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق"، على ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".وأضافت "أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات. إنه نكسة. إنه يعيد عقارب الساعة إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تحدثت علانية للعار والإهانة".وقالت إنها تعتقد أن محامي زوجها السابق جوني ديب "نجحوا في جعل هيئة المحلفين تتغاضى عن القضية الرئيسية المتعلقة بحرية التعبير وتجاهل الأدلة التي كانت حاسمة للغاية"، وفق قولها.واختتمت أمبر حديثها قائلة: "أنا حزينة لأنني فقدت هذه القضية. لكنني ما زلت حزينة لأنني على ما يبدو فقدت حقا اعتقدت أنه كان لي كأميركية- التحدث بحرية وانفتاح".يأتي ذلك بعد صمت طويل على وسائل التواصل الاجتماعي من آمبر، التي لم تنشر على إنستغرام الخاص بها لمدة سبعة أسابيع - موضحة أنها تريد "المضي قدما" بعد انتهاء القضية.حصل جوني ديب على تعويض قدره 15 مليون دولار (12 مليون جنيه إسترليني) بعد أن أعلنت هيئة المحلفين فوزه في قضية التشهير.لم يكن ديب نفسه في الولايات المتحدة لحظة النطق بالحكم بل كان في جولة مع الموسيقي جيك بيك في المملكة المتحدة، وشوهد قبل النطق بالحكم وهو يستمتع بوقته في إحدى حانات نيوكاسل.على مدار الأسابيع الستة الماضية، كان نجما هوليود على خلاف بعد أن أطلق ديب، 58 عاما، قضية تشهير مدني ضد زوجته السابقة آمبر، حيث رفع دعوى قضائية ضدها مطالبا بتعويض 50 مليون دولار (40 مليون جنيه إسترليني).جاء ذلك بعد أن كتبت آمبر مقال رأي في عام 2018، توضح فيه بالتفصيل تجربتها مع العنف المنزلي، قبل ذلك بعامين حين كانا لا يزالان متزوجين.المقال المذكور، الذي نشرته في البداية صحيفة واشنطن بوس ، لا يذكر اسم ديب، لكن محامي الأخير قالوا إن ذلك "يوحي بشكل خاطئ" بأنها كانت ضحية لسوء المعاملة أثناء زواجهما.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/القضاء-الأمريكي-ينصف-جوني-ديب-ضد-آمبر-هيرد-1062975708.html

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