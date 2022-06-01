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مصر... تراجع كبير في أسعار الذهب
مصر... تراجع كبير في أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، بشكل كبير، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21، 995 جنيها. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:59+0000
2022-06-01T13:59+0000
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وفقد عيار الذهب 21، حوالي 60 جنيها من سعره الذي سجله أمس الثلاثاء، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 853 جنيهًا، وفقا لموقع "بوابة الأهرام" المصري.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 995 جنيهًا، وعيار 24 نحو 1137 جنيهًا، فيما سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4975 جنيهًا.ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر وزن 8 غرامات 8010 جنيهًا.يشار إلى انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية، اليوم الأربعاء، وتراجع المعدن الأصفر قرب أدنى مستوياته في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يتجه لتجاوز مستويات الـ 102 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/أسعار-الذهب-في-مصر-تتراجع-25-جنيها-في-الغرام-الواحد-1062839699.html
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سعر الدولار اليوم, أسعار الذهب اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

مصر... تراجع كبير في أسعار الذهب

13:59 GMT 01.06.2022
© Depositphotos / Costaszالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Depositphotos / Costasz
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تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، بشكل كبير، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21، 995 جنيها.
وفقد عيار الذهب 21، حوالي 60 جنيها من سعره الذي سجله أمس الثلاثاء، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 853 جنيهًا، وفقا لموقع "بوابة الأهرام" المصري.
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 995 جنيهًا، وعيار 24 نحو 1137 جنيهًا، فيما سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4975 جنيهًا.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
أسعار الذهب في مصر تتراجع... 25 جنيها في الغرام الواحد
29 مايو, 09:22 GMT
ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر وزن 8 غرامات 8010 جنيهًا.
يشار إلى انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية، اليوم الأربعاء، وتراجع المعدن الأصفر قرب أدنى مستوياته في أسبوعين بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يتجه لتجاوز مستويات الـ 102 نقطة.
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