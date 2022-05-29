https://arabic.sputniknews.com/20220529/أسعار-الذهب-في-مصر-تتراجع-25-جنيها-في-الغرام-الواحد-1062839699.html
أسعار الذهب في مصر تتراجع... 25 جنيها في الغرام الواحد
أسعار الذهب في مصر تتراجع... 25 جنيها في الغرام الواحد
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا كبيرا في بداية التعاملات اليوم الأحد. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:22+0000
2022-05-29T09:22+0000
2022-05-29T09:22+0000
أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg
ووفقا لموقع مصراوي فإن أسعار الذهب تراجعت اليوم الأحد في بداية التعاملات، حيث فقد الغرام الواحد ما يقارب الـ25 جنيها مقارنة بأسعار مساء أمس السبت.ووفقا للأسعار الجديدة فقد أصبح سعر الغرام عيار 14 / 683 جنيها، والغرام عيار 18 / 879 جنيها.وفيما تراجع الغرام عيار 24 ليسجل 1171 جنيها، فإن الجنيه الذهب هو الآخر وصل سعره إلى 8200 جنيها.يشار إلى أن أسعار المعدن الأصفر كانت قد سجلت زيادة طفيفة في نهاية جلسات التداول الجمعة الماضية، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1853 دولارا، بزيادة تصل إلى 0.17%.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/انخفاض-أسعار-الذهب-في-مصر-رغم-ارتفاعها-عالميا-1062667957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210785_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e8d2129a06196e7dd7795c2662d640af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تتراجع... 25 جنيها في الغرام الواحد
تابعنا عبر
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا كبيرا في بداية التعاملات اليوم الأحد.
ووفقا لموقع مصراوي
فإن أسعار الذهب تراجعت اليوم الأحد في بداية التعاملات، حيث فقد الغرام الواحد ما يقارب الـ25 جنيها مقارنة بأسعار مساء أمس السبت.
ووفقا للأسعار الجديدة فقد أصبح سعر الغرام
عيار 14 / 683 جنيها، والغرام عيار 18 / 879 جنيها.
أما الغرام عيار 21، وهو الأكثر تداولا بين المصريين فقد وصل سعره بعد هذا التراجع إلى 1025 جنيها.
وفيما تراجع الغرام عيار 24 ليسجل 1171 جنيها، فإن الجنيه الذهب هو الآخر وصل سعره إلى 8200 جنيها.
يشار إلى أن أسعار المعدن الأصفر كانت قد سجلت زيادة طفيفة
في نهاية جلسات التداول الجمعة الماضية، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1853 دولارا، بزيادة تصل إلى 0.17%.