https://arabic.sputniknews.com/20220602/إصابة-جندي-إسرائيلي-بجراح-خطيرة-نتيجة-لدغة-أفعى-1063002473.html
إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى
إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى
أصيب جندي إسرائيلي، أمس الأربعاء، بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى تعرض لها خلال الخدمة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:56+0000
2022-06-02T14:56+0000
2022-06-02T14:56+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
أفعى
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن أحد الجنود الإسرائيلي قد تعرض لجراح خطيرة، أمس الأربعاء، نتيجة لدغة أفعى كبيرة في قاعدة عسكرية للجيش، شمالي البلاد.وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن الجندي المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة سيئة، ولا يزال يخضع للعلاج الطبي.يذكر أن جنديا آخر أصيب منتصف شهر أيار/ مايو الماضي بلدغة أفعى خلال تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي، داخل قاعدة عسكرية وسط البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أفعى
إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى
تابعنا عبر
أصيب جندي إسرائيلي، أمس الأربعاء، بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى تعرض لها خلال الخدمة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن أحد الجنود الإسرائيلي
قد تعرض لجراح خطيرة، أمس الأربعاء، نتيجة لدغة أفعى كبيرة في قاعدة عسكرية للجيش، شمالي البلاد.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن الجندي المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة سيئة، ولا يزال يخضع للعلاج الطبي.
يذكر أن جنديا آخر أصيب منتصف شهر أيار/ مايو الماضي بلدغة أفعى خلال تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي
، داخل قاعدة عسكرية وسط البلاد.