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إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى
إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى
أصيب جندي إسرائيلي، أمس الأربعاء، بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى تعرض لها خلال الخدمة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:56+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
أفعى
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن أحد الجنود الإسرائيلي قد تعرض لجراح خطيرة، أمس الأربعاء، نتيجة لدغة أفعى كبيرة في قاعدة عسكرية للجيش، شمالي البلاد.وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن الجندي المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة سيئة، ولا يزال يخضع للعلاج الطبي.يذكر أن جنديا آخر أصيب منتصف شهر أيار/ مايو الماضي بلدغة أفعى خلال تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي، داخل قاعدة عسكرية وسط البلاد.
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أفعى

إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى

14:56 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب جندي إسرائيلي، أمس الأربعاء، بجراح خطيرة نتيجة لدغة أفعى تعرض لها خلال الخدمة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن أحد الجنود الإسرائيلي قد تعرض لجراح خطيرة، أمس الأربعاء، نتيجة لدغة أفعى كبيرة في قاعدة عسكرية للجيش، شمالي البلاد.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن الجندي المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة سيئة، ولا يزال يخضع للعلاج الطبي.
يذكر أن جنديا آخر أصيب منتصف شهر أيار/ مايو الماضي بلدغة أفعى خلال تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي، داخل قاعدة عسكرية وسط البلاد.
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