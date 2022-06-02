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https://arabic.sputniknews.com/20220602/إصابة-حارس-مرمى-منتخب-مصر-بـكورونا-1063013454.html
إصابة حارس مرمى منتخب مصر بـ"كورونا"
إصابة حارس مرمى منتخب مصر بـ"كورونا"
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني بكوفيد-19 ليغيب عن التدريبات قبل مواجهة غينيا وإثيوبيا في تصفيات... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
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2022-06-02T20:48+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وقال الاتحاد المصري في بيان: "خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله يوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية".وأوضح أنه "تم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ وصوله".وتابع: "تم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات".وتبدأ مصر مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 باللعب مع غينيا يوم الأحد، ثم تواجه إثيوبيا بعدها بأربعة أيام، كما ستلعب مصر مباراة ودية مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو.
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رياضة, منتخب مصر الوطني

إصابة حارس مرمى منتخب مصر بـ"كورونا"

20:48 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي
حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني بكوفيد-19 ليغيب عن التدريبات قبل مواجهة غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وقال الاتحاد المصري في بيان: "خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله يوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية".
وأوضح أنه "تم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ وصوله".

وأضاف البيان: "أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا".

وتابع: "تم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات".
وتبدأ مصر مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 باللعب مع غينيا يوم الأحد، ثم تواجه إثيوبيا بعدها بأربعة أيام، كما ستلعب مصر مباراة ودية مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو.
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