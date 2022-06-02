https://arabic.sputniknews.com/20220602/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-موعد-نشر-نص-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا--1063000899.html

الاتحاد الأوروبي يعلن موعد نشر نص حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يعلن موعد نشر نص حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا

قال وفد فرنسا، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الخميس، على النصوص القانونية للحزمة السادسة من العقوبات ضد... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T14:34+0000

2022-06-02T14:34+0000

2022-06-02T14:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وكتب الوفد في "تويتر" "وافق مجلس الممثلين الدائمين على الحزمة السادسة من العقوبات وفقا لنتائج القمة الأوروبية الاستثنائية يومي 30 و31 مايو".وأفادت الأنباء أنه من المتوقع نشر النص الكامل لمجموعة العقوبات الجديدة ضد روسيا يوم غد الجمعة.قدمت دول الاتحاد الأوروبي على التوالي خمس مجموعات من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وكجزء من الحزمة السادسة المقبلة، يفكر الاتحاد الأوروبي في إمكانية التخلي عن النفط الروسي. وتمنع بعض دول الاتحاد، ولا سيما المجر، اعتماده خوفا من التأثير السلبي لهذه الخطوة على اقتصادها.واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس/ آذار تطوير خطة خاصة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تخفض بمقدار الثلثين - أي بنحو 100 مليار متر مكعب - الطلب على الغاز الروسي في عام 2022. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أوائل مايو / أيار، إنه كجزء من الحزمة السادسة القادمة من العقوبات ضد روسيا ، ستقترح المفوضية حظراً مرحلياً على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/الممثلون-الدائمون-في-الاتحاد-الأوروبي-يسعون-لفرض-حزمة-سادسة-من-العقوبات-على-روسيا-1062875954.html

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