https://arabic.sputniknews.com/20220602/البيت-الأبيض-واشنطن-ستدعم-التوسع-السريع-لحلف-الناتو-مع-مراعاة-مصالح-جميع-الحلفاء-1063011920.html

البيت الأبيض: واشنطن ستدعم التوسع السريع لحلف الناتو مع مراعاة مصالح جميع الحلفاء

البيت الأبيض: واشنطن ستدعم التوسع السريع لحلف الناتو مع مراعاة مصالح جميع الحلفاء

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في اجتماع شخصي أنه سيدعم عملية توسيع سريعة للتحالف مع... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T19:50+0000

2022-06-02T19:50+0000

2022-06-02T19:50+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

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ويقوم الأمين العام لحلف الناتو هذه الأيام بزيارة واشنطن، حيث أجرى في وقت سابق من اليوم محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبتة كامالا هاريس.وجاء في بيان عن الإدارة الأمريكية: "(خلال المحادثات) رحبت الأطراف بمحاولات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو. وأعرب الرئيس بايدن عن دعمه القوي لجهود الأمين العام ستولتنبرغ لتسهيل عملية انضمام سريعة تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الحلفاء".يأتي هذا بعد إعلان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عقده اجتماعا خلال الأيام المقبلة في بروكسل، لممثلين رفيعي المستوى من تركيا والسويد وفنلندا، يناقشون فيها قضية توسع الحلف.وأعلن ستولتنبرغ، عن الاجتماع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لجميع الأعضاء، ويقصد اعتراض تركيا على طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن المنظمة ليست لدعم الإرهاب، موضحا أن المنظمات الإرهابية لا تحظى بدعم فنلندا والسويد فحسب، بل أيضا ألمانيا وفرنسا وهولندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/باحث-الغرب-يحاول-الإسراع-في-إجراءات-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-حلف-الناتو-1062997115.html

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