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https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-أن-تمتنع-أنقرة-عن-أعمال-قد-تؤدي-إلى-تدهور-الأوضاع-في-سوريا-1063009121.html
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تمتنع أنقرة عن أعمال قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في سوريا
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تمتنع أنقرة عن أعمال قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في سوريا
أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن انزعاجها بشأن العلمية العسكرية التركية في شمال سوريا، مشيرة إلى أنها تأمل في امتناع أنقرة عن أفعال قد تؤدي إلى... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T18:25+0000
2022-06-02T18:25+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "استقبلنا بانزعاج التقارير بشأن العملية العسكرية (التركية في شمال سوريا)، ونأمل أن تمتنع أنقرة عن ممارسات قد تؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الصعبة بالفعل في سوريا".وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، نتفهم مخاوف تركيا فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي من المناطق الحدودية السورية. في هذا الصدد، نعتقد أنه لا يمكن ضمان الأمن الموثوق به على الحدود السورية التركية إلا من خلال نشر عسكريين سوريين من قوى الأمن السوري في المنطقة المتاخمة لها".وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، لإنشاء ما وصفه بـ "المنطقة الآمنة".واعتبر أردوغان، أن العملية العسكرية التي يعتزم الجيش التركي تنفيذها، ضرورية لضمان أمن واستقرار الدولة التركية.في المقابل، احتجت سوريا في رسالة بعثتها وزارة الخارجية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، على نية تركيا شن عملية عسكرية داخل أراضيها.واعتبرت الخارجية السورية، أن أي عمل عسكري تنفذه تركيا داخل الأراضي السورية هو "عمل من أعمال العدوان ونشاط استعماري".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/أردوغان-نحن-بصدد-الانتقال-إلى-مرحلة-جديدة-في-مسألة-إنشاء-منطقة-آمنة-شمالي-سوريا-1062957159.html
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روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تمتنع أنقرة عن أعمال قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في سوريا

18:25 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن انزعاجها بشأن العلمية العسكرية التركية في شمال سوريا، مشيرة إلى أنها تأمل في امتناع أنقرة عن أفعال قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "استقبلنا بانزعاج التقارير بشأن العملية العسكرية (التركية في شمال سوريا)، ونأمل أن تمتنع أنقرة عن ممارسات قد تؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الصعبة بالفعل في سوريا".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، نتفهم مخاوف تركيا فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي من المناطق الحدودية السورية. في هذا الصدد، نعتقد أنه لا يمكن ضمان الأمن الموثوق به على الحدود السورية التركية إلا من خلال نشر عسكريين سوريين من قوى الأمن السوري في المنطقة المتاخمة لها".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، لإنشاء ما وصفه بـ "المنطقة الآمنة".
واعتبر أردوغان، أن العملية العسكرية التي يعتزم الجيش التركي تنفيذها، ضرورية لضمان أمن واستقرار الدولة التركية.
في المقابل، احتجت سوريا في رسالة بعثتها وزارة الخارجية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، على نية تركيا شن عملية عسكرية داخل أراضيها.
واعتبرت الخارجية السورية، أن أي عمل عسكري تنفذه تركيا داخل الأراضي السورية هو "عمل من أعمال العدوان ونشاط استعماري".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
أردوغان: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسألة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا
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