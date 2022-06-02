https://arabic.sputniknews.com/20220602/المغرب-يعلن-تسجيل-أول-إصابة-مؤكدة-بمرض-جدري-القردة-1062989450.html
المغرب يعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة
المغرب يعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في البلاد. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:13+0000
2022-06-02T11:13+0000
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أخبار المغرب اليوم
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وكشفت الوزارة في بيان لها، أن "الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية، تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.وقالت وزارة الصحة إن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية، حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".وأضافت الوزارة: "هذا ومباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، وكذا فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".وأكدت الوزارة في بيانها أنه "لم تظهر عليهم أي أعراض إلى حدود الساعة. كما تم إخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/منظمة-الصحة-العالمية-لا-تتوقع-أن-يصل-جدري-القردة-إلى-معدلات-وبائية-1062891618.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
المغرب يعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة
11:13 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في البلاد.
وكشفت الوزارة في بيان لها، أن "الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية، تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي"، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.
وقالت وزارة الصحة إن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق
، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية، حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
وأضافت الوزارة: "هذا ومباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، وكذا فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".
وأكدت الوزارة في بيانها أنه "لم تظهر عليهم أي أعراض إلى حدود الساعة. كما تم إخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل".