https://arabic.sputniknews.com/20220602/زاخاروفا-تعلق-على-إدراجها-في-قائمة-العقوبات-الجديدة--1063003948.html
زاخاروفا تعلق على إدراجها في قائمة العقوبات الجديدة
زاخاروفا تعلق على إدراجها في قائمة العقوبات الجديدة
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إدراجها في قائمة العقوبات الجديدة بـ "الاستعراض". 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T15:39+0000
2022-06-02T15:39+0000
2022-06-02T15:39+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت زاخاروفا إلى أن العقوبات ضدها مجرد "استعراض"، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي حسبات بنكية أو أصول في الخارج.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت أفرادا وكيانات بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف.وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي أن العقوبات ضد موسكو شملت 17 فردا، و16 كيانا، بجانب 7 سفن بينهما يختان بزعم ارتباطهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-موعد-نشر-نص-حزمة-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا--1063000899.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا تعلق على إدراجها في قائمة العقوبات الجديدة
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إدراجها في قائمة العقوبات الجديدة بـ "الاستعراض".
القاهرة - سبوتنيك. وأشارت زاخاروفا إلى أن العقوبات ضدها مجرد "استعراض"، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي حسبات بنكية أو أصول في الخارج.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
، شملت أفرادا وكيانات بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف.
وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي أن العقوبات ضد موسكو شملت 17 فردا، و16 كيانا، بجانب 7 سفن بينهما يختان بزعم ارتباطهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.