عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/سمكة-تمتلك-ابتسامة-هوليوود-وأسنان-بشرية-فيديو-1063013742.html
سمكة تمتلك "ابتسامة هوليوود" وأسنان بشرية... فيديو
سمكة تمتلك "ابتسامة هوليوود" وأسنان بشرية... فيديو
نشرت مجلة علمية تقريرا أوضحت فيه طبيعة سمكة فريدة أثارت الكثير من الجدل بسبب شكل فمها وأسنانها التي تشبه الأسنان البشرية إلى حد ما. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T20:59+0000
2022-06-02T21:02+0000
نادي الفيديو
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339622_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_83629d5b58ff11deeb789db52241b052.jpg
وأشارت مجلة "livescience" العلمية، إلى أن سمكة شيبشيد (Archosargus probatocephalus) هي نوع من الأسماك ذات الزعانف، وتوجد في الغالب على طول الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.وبينت المجلة أن هذه السمكة معروفة بأسنانها الأمامية الفريدة والتي يمكن أن تبدو بشكل غريب مثل أسنان الإنسان مع ابتسامة "هوليوودية" كما وصفها بعض المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي.وأشارت المجلة أن هذه الأسماك والتي يطلق عليها عربيا اسم أسماك "رأس الخروف"، تنمو عليها أسنان مربعة تشبه أسنان الإنسان مع أضراس أحيانا، عندما تنضج حتى تستطيع أن تتغذى على الفرائس ذات القشرة الصلبة، مثل القشريات وغيرها بالإضافة إلى الرخويات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339622_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_18ff8ef5fdfd802ae9173a9b2c8a8c71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, علوم, مجتمع

سمكة تمتلك "ابتسامة هوليوود" وأسنان بشرية... فيديو

20:59 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 21:02 GMT 02.06.2022)
© Photo / pixabay/Nennieinszweidrei سمكة غريبة تسبح في أعماق البحر
سمكة غريبة تسبح في أعماق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Photo / pixabay/Nennieinszweidrei
تابعنا عبرTelegram
نشرت مجلة علمية تقريرا أوضحت فيه طبيعة سمكة فريدة أثارت الكثير من الجدل بسبب شكل فمها وأسنانها التي تشبه الأسنان البشرية إلى حد ما.
وأشارت مجلة "livescience" العلمية، إلى أن سمكة شيبشيد (Archosargus probatocephalus) هي نوع من الأسماك ذات الزعانف، وتوجد في الغالب على طول الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
وبينت المجلة أن هذه السمكة معروفة بأسنانها الأمامية الفريدة والتي يمكن أن تبدو بشكل غريب مثل أسنان الإنسان مع ابتسامة "هوليوودية" كما وصفها بعض المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت المجلة أن هذه الأسماك والتي يطلق عليها عربيا اسم أسماك "رأس الخروف"، تنمو عليها أسنان مربعة تشبه أسنان الإنسان مع أضراس أحيانا، عندما تنضج حتى تستطيع أن تتغذى على الفرائس ذات القشرة الصلبة، مثل القشريات وغيرها بالإضافة إلى الرخويات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала