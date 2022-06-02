https://arabic.sputniknews.com/20220602/قوات-دونيتسك-تصد-مع-الجيش-الروسي-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-سلادكو-1062981964.html
قوات دونيتسك تصد مع الجيش الروسي هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة سلادكو
قوات دونيتسك تصد مع الجيش الروسي هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة سلادكو
صدت قوات دونيتسك مع الجيش الروسي هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة سلادكو، وتم تدمير مركبة عسكرية وتصفية ما يصل إلى 15 فردا، وفقا لما ذكرته القوات... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:55+0000
2022-06-02T07:55+0000
2022-06-02T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في البيان: "نتيجة للأعمال المشتركة لجنود جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، تم صد هجوم للعدو في منطقة سلادكو من اتجاه نوفوميخايلوفكا. دمر جنودنا ناقلة جند مدرعة وما يصل إلى 15 فردا".وأشار البيان إلى أنه تم قمع نقطتي إطلاق نار للعدو في منطقة بلدة مارينكا أثناء العملية، وأضاف أن "العدو تراجع وعانى من خسائر كبيرة".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/8-آلاف-إعلان-عدد-الأسرى-الأوكرانيين-الموجودين-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062981265.html
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روسيا
قوات دونيتسك تصد مع الجيش الروسي هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة سلادكو
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صدت قوات دونيتسك مع الجيش الروسي هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة سلادكو، وتم تدمير مركبة عسكرية وتصفية ما يصل إلى 15 فردا، وفقا لما ذكرته القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك.
وجاء في البيان: "نتيجة للأعمال المشتركة لجنود جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، تم صد هجوم للعدو في منطقة سلادكو من اتجاه نوفوميخايلوفكا. دمر جنودنا ناقلة جند مدرعة وما يصل إلى 15 فردا".
وأشار البيان إلى أنه تم قمع نقطتي إطلاق نار للعدو في منطقة بلدة مارينكا أثناء العملية، وأضاف أن "العدو تراجع وعانى من خسائر كبيرة".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.