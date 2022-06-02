https://arabic.sputniknews.com/20220602/مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يصل-إلى-إسرائيل-ويلتقي-رئيس-الوزراء-نفتالي-بينيت-1063010187.html

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى إسرائيل ويلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى إسرائيل ويلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء اليوم، الخميس، إلى إسرائيل، لعقد اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بحسب ما... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T18:51+0000

2022-06-02T18:51+0000

2022-06-02T19:21+0000

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القدس - سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن "الاجتماع المقرر بين غروسي وبينيت سيعقد غدا، الجمعة"، وأشارت الهيئة إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تقوم بدور محوري في التدقيق العالمي في برنامج إيران النووي".وأضافت هيئة البث بأن "الزيارة تأتي في ظل التقارير التي أشارت إلى ضغوط دبلوماسية تمارسها إسرائيل على الدول الغربية والولايات المتحدة؛ بهدف إدانة أو توبيخ إيران وعدم الاكتفاء بدعوتها أو مطالبتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وذكرت هيئة البث الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، أن "إسرائيل كثفت جهودها واتصالاتها من وراء الكواليس قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية، الأسبوع المقبل، بهدف الضغط عليها لتكثيف أنشطة التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية".وفي ذات السياق، قالت هيئة البث إن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الموجود في واشنطن حاليا، يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي، جيك سوليفان، والمسؤولين في البيت الأبيض حول هذا الشأن".وأشارت القناة إلى أن "لقاءات حولاتا وسوليفان تأتي في إطار اللقاء الدوري الذي ينظمه المنتدى الإسرائيلي الأمريكي المتعلق بمواجهة إيران، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر رسمية قولها إن "حولاتا وسوليفان تعهدا، في ختام اجتماعهما في واشنطن، بتنسيق الجهود الهادفة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وردع عدوانها الإقليمي".وأضافت الصحيفة بأن "حولاتا وسوليفان ناقشا الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، وأنماط التعاون بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي".

https://arabic.sputniknews.com/20220531/إيران-ترد-على-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-غير-عادل-ويبين-تحولها-من-المجال-الفني-إلى-السياسي-1062915367.html

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