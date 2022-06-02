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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميدفيديف-انضمام-أوكرانيا-المحتمل-إلى-الناتو-يشكل-تهديدا-لروسيا-1063014710.html
ميدفيديف: انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو يشكل تهديدا لروسيا
ميدفيديف: انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو يشكل تهديدا لروسيا
قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، صباح الجمعة، إن انضمام السويد وفنلندا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديدا أقل لروسيا من عضوية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T22:37+0000
2022-06-02T22:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وموسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف لقناة الجزيرة القطرية: "لكن إذا تحدثنا عن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، فعلى أي حال، في التشكيل الذي تم الإعلان عنه، فإن هذا يشكل تهديدا أقل لبلدنا من دخول أوكرانيا".وأشار ميدفيديف إلى أنه في حالة أوكرانيا، تكمن القضية في المطالبات الإقليمية بين البلدين، مضيفا "كان بإمكان روسيا وأوكرانيا التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، لكن الموقف المدمر لحلف شمال الأطلسي حال دون ذلك".وقال ميدفيديف: "لعب أولئك الذين فرضوا وجهة نظرهم على أوكرانيا دورا كبيرا في أن لا يحدث ذلك، سأخبركم مباشرة من هم؛ إنهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي"، مضيفا "لولا دورهم المدمر، كان من الممكن الاتفاق".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميدفيديف-يكشف-توقيت-استهداف-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-وخسارتها-استقلالها-الوطني-1063012202.html
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أخبار أوكرانيا

ميدفيديف: انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو يشكل تهديدا لروسيا

22:37 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، صباح الجمعة، إن انضمام السويد وفنلندا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل تهديدا أقل لروسيا من عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف.
وموسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف لقناة الجزيرة القطرية: "لكن إذا تحدثنا عن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، فعلى أي حال، في التشكيل الذي تم الإعلان عنه، فإن هذا يشكل تهديدا أقل لبلدنا من دخول أوكرانيا".
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ميدفيديف يكشف توقيت استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا وخسارتها استقلالها الوطني
19:57 GMT
وأشار ميدفيديف إلى أنه في حالة أوكرانيا، تكمن القضية في المطالبات الإقليمية بين البلدين، مضيفا "كان بإمكان روسيا وأوكرانيا التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، لكن الموقف المدمر لحلف شمال الأطلسي حال دون ذلك".
وقال ميدفيديف: "لعب أولئك الذين فرضوا وجهة نظرهم على أوكرانيا دورا كبيرا في أن لا يحدث ذلك، سأخبركم مباشرة من هم؛ إنهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي"، مضيفا "لولا دورهم المدمر، كان من الممكن الاتفاق".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:02 GMT
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