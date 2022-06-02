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ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل
ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل
التقى ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، بمدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيتز، الذي يزور البحرين على... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T15:05+0000
2022-06-02T15:05+0000
إسرائيل
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ولفت إلى تنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات بين البلدين.كما أشار ولي العهد البحريني إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز السلام العالمي.وفي السياق، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن أوشفيتز شدد على ضرورة زيادة التعاون بين الدولتين، وتعميق التنسيق في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال الأمن الإقليمي.وأضاف أن "العلاقات مع البحرين تسهم بالاستقرار الإقليمي عموما، ومواصلة تنفيذ بنود قمة النقب".ويذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، عقدت في مدينة النقب الإسرائيلية قمة عربية إسرائيلية، جمعت كل من وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل، حيث أجمعوا على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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إسرائيل, العالم العربي

ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل

15:05 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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التقى ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، بمدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيتز، الذي يزور البحرين على رأس وفد رفيع المستوى.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الأمير سلمان خلال اللقاء على مواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.
ولفت إلى تنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات بين البلدين.
كما أشار ولي العهد البحريني إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز السلام العالمي.
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وفي السياق، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن أوشفيتز شدد على ضرورة زيادة التعاون بين الدولتين، وتعميق التنسيق في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال الأمن الإقليمي.
وأضاف أن "العلاقات مع البحرين تسهم بالاستقرار الإقليمي عموما، ومواصلة تنفيذ بنود قمة النقب".
ويذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، عقدت في مدينة النقب الإسرائيلية قمة عربية إسرائيلية، جمعت كل من وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل، حيث أجمعوا على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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