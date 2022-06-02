https://arabic.sputniknews.com/20220602/ولي-عهد-البحرين-يؤكد-مواصلة-العمل-على-تعزيز-العلاقات-الثنائية-مع-إسرائيل-1063002671.html

ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل

ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل

التقى ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، بمدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيتز، الذي يزور البحرين على... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T15:05+0000

2022-06-02T15:05+0000

2022-06-02T15:05+0000

إسرائيل

العالم العربي

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وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ولفت إلى تنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات بين البلدين.كما أشار ولي العهد البحريني إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز السلام العالمي.وفي السياق، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن أوشفيتز شدد على ضرورة زيادة التعاون بين الدولتين، وتعميق التنسيق في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال الأمن الإقليمي.وأضاف أن "العلاقات مع البحرين تسهم بالاستقرار الإقليمي عموما، ومواصلة تنفيذ بنود قمة النقب".ويذكر أنه في شهر مارس/آذار الماضي، عقدت في مدينة النقب الإسرائيلية قمة عربية إسرائيلية، جمعت كل من وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل، حيث أجمعوا على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.

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