https://arabic.sputniknews.com/20220603/الأمم-المتحدة-مقتل-19-شخصا-في-اليمن-خلال-شهري-الهدنة-1063055973.html

الأمم المتحدة: مقتل 19 شخصا في اليمن خلال شهري الهدنة

الأمم المتحدة: مقتل 19 شخصا في اليمن خلال شهري الهدنة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 19 شخصا فتلوا في اليمن خلال الشهرين الماضيين رغم الهدنة التي تشهدها البلاد. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T21:35+0000

2022-06-03T21:35+0000

2022-06-03T21:35+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220446_0:149:2561:1589_1920x0_80_0_0_aee95d4b7bfa021f9d9ba312831f5b70.jpg

جاء ذلك وفق ما صرحت به إليزابيت ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بحسب فرانس برس.وأوضحت ثروسيل أن 19 شخصا قتلوا في اليمن بين 2 أبريل/نيسان والأول من يونيو/حزيران الجاري، غالبتهم بسبب الألغام أو العبوات الناسفة يدوية الصنع أو الذخائر غير المنفجرة.وقالت إن هذه الحصيلة: "تلقي الضوء على التهديد الذي تشكّله هذه الذخائر على المدنيين، على امتداد فترة زمنيّة طويلة مخلفة وفيات وإصابات بالغة".وأشارت إلى أن الأطفال هم الجهة الأكثر تعرّضا للخطر، موضحة أنه خلال الفترة المذكورة قُتل 3 أطفال وجرح 12.إضافة إلى ذلك، سجلت فترة الهدنة مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة، برصاص قناصة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالقرب من خط المواجهة.كما أصيب مدنيان اثنان بينهما صبي بجروح خطيرة في محافظتي الدالي وتعز في جنوب غرب البلاد، وأصيب 4 مدنيين بينهم فتاة جراء نيران طائرات بدون طيار "في منطقة غير بعيدة عن الجبهة، وتحت سيطرة الحكومة"، بحسب ثروسيل.ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "جميع الأطراف إلى احترام شروط الهدنة والتوقف عن تجنيد الأطفال وهي ممارسة غير قانونية تنتهك الالتزامات التي قطعتها جميع الأطراف".وأمس الخميس، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة شهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء سريانها.وفي الثاني من أبريل/ أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الأمم-المتحدة-تعلن-تمديد-هدنة-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-لمدة-شهرين-إضافيين-1062988811.html

https://arabic.sputniknews.com/20220603/مجلس-الأمن-يرحب-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-ويؤكد-أهمية-ترجمتها-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-1063048786.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن