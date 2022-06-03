https://arabic.sputniknews.com/20220603/الأهلي-المصري-يطعن-رسميا-في-قرار-كاس-بتغريمه-320-ألف-دولار-1063034825.html
الأهلي المصري يطعن رسميا في قرار "كاس" بتغريمه 320 ألف دولار
الأهلي المصري يطعن رسميا في قرار "كاس" بتغريمه 320 ألف دولار
طعن النادي الأهلي المصري، في حكم المحكمة الدولية "كاس"، بتغريمه 320 ألف دولار، لصالح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:09+0000
2022-06-03T12:09+0000
2022-06-03T12:09+0000
نادي الأهلي
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وقدم النادي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، الاستئناف ضد الحكم الصادر لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي، بشأن مكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة اللاعب رمضان صبحي، للقلعة الحمراء، من النادي الإنجليزي، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي، الشؤون القانونية، بتقديم الاستئناف ضد الحكم، الذى لا يعد نهائيا.يشار إلى أن النادي الأهلي له الحق في الاستئناف على الحكم، أمام المحكمة الرياضية الدولية، وذلك خلال 21 يوما من صدوره.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إعلام-النادي-الأهلي-يستعد-لتجديد-عقد-موسيماني-في-هذا-الموعد-1057545031.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الأهلي
الأهلي المصري يطعن رسميا في قرار "كاس" بتغريمه 320 ألف دولار
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طعن النادي الأهلي المصري، في حكم المحكمة الدولية "كاس"، بتغريمه 320 ألف دولار، لصالح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
وقدم النادي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، الاستئناف ضد الحكم الصادر لصالح نادى هيدرسفيلد الإنجليزي، بشأن مكافآت النادي من فوز الأهلي ببطولتي أفريقيا والدورى خلال فترة إعارة اللاعب رمضان صبحي، للقلعة الحمراء، من النادي الإنجليزي، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".
وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي
، الشؤون القانونية، بتقديم الاستئناف ضد الحكم، الذى لا يعد نهائيا.
يشار إلى أن النادي الأهلي له الحق في الاستئناف على الحكم، أمام المحكمة الرياضية الدولية، وذلك خلال 21 يوما من صدوره.