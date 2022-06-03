https://arabic.sputniknews.com/20220603/اليابان-تسجل-أقل-معدل-ولادات-منذ-بدأت-التعداد-قبل-123-عاما-1063031437.html

اليابان تسجل أقل معدل ولادات منذ 123 عاما

اليابان تسجل أقل معدل ولادات منذ 123 عاما

سجلت اليابان رقما قياسيا منخفضا عند 811 ألف مولود جديد في عام 2021، وهو ما يعتبر الأدنى منذ بدأ التعداد رسميا في عام 1899. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T11:26+0000

2022-06-03T11:26+0000

2022-06-03T11:26+0000

رئيس وزراء اليابان

انخفاض معدل المواليد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056816260_0:244:2100:1425_1920x0_80_0_0_0a7ad14813bb7fa70782d859de6ff036.jpg

وحسب بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية، ونشرتها وكالة كيودو اليابانية للأنباء، فإن عدد الأطفال المولودين في اليابان انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 811604 في عام 2021.ولفتت البيانات إلى أن هذا الرقم هو أدنى رقم منذ أن بدأت وزارة الصحة في جمع مثل هذه البيانات في عام 1899، وقد انخفض بمقدار 29231 عن العام السابق.ووفقا للبيانات فقد انخفض متوسط عدد الأطفال الذين ستلدهم المرأة في حياتها بمقدار 0.03 نقطة من عام 2020 إلى 1.30، في حين انخفض عدد الزيجات من 24391 إلى 501116، وهو أقل عدد في حقبة ما بعد الحرب.وحسب ما كتبه ماسك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "في ظل خطر التصريح بما هو واضح، ما لم يتغير شيء ما يؤدي إلى تجاوز معدل المواليد معدل الوفيات، فإن اليابان ستتوقف في النهاية عن الوجود، ستكون هذه خسارة كبيرة للعالم".وقد كتب ماسك هذه التغريدة في الـ7 من مايو/ ايار الماضي، معلقا على موضوع نشرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، في أبريل / نيسان ذكرت أن عدد سكان اليابان انخفض بمقدار قياسي بلغ 644 ألف شخص إلى ما يزيد قليلاً عن 125.5 مليون في عام 2021، وهو ما يمثل العام الحادي عشر على التوالي من التراجع. كان الانخفاض الأكبر منذ عام 1950، عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة.وتكافح الحكومة اليابانية تحديات تقدم السكان في السن، وانخفاض عدد المواليد والقوة العاملة، وكانت تأمل في تخفيف النقص في العمالة من خلال محاولة زيادة العمال الأجانب في ظل نظام تأشيرة مريح.

https://arabic.sputniknews.com/20191224/انخفاض-قياسي-في-عدد-مواليد-اليابان-خلال-2019-1043848670.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رئيس وزراء اليابان, انخفاض معدل المواليد