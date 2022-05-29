https://arabic.sputniknews.com/20220529/لماذا-يضطر-المدرسون-للعمل-11-ساعة-يوميا-في-اليابان-1062859726.html
لماذا يضطر المدرسون للعمل 11 ساعة يوميا في اليابان؟
لماذا يضطر المدرسون للعمل 11 ساعة يوميا في اليابان؟
يواجه المدرسون في اليابان جدول أعمال مليء بالالتزامات التي تجبرهم في بعض الأحيان للعمل 11 ساعة يوميا. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T15:35+0000
2022-05-29T15:35+0000
2022-05-29T15:35+0000
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ولهذا السبب أجرت وزارة الصحة اليابانية استطلاعا شمل مدرسين يعانون من العمل المفرط بعدما تزايدت دعواتهم للمطالبة بتعيين موظفين جدد للتخفيف عنهم، حسبما ذكر موقع "اليابان بالعربي".ويقول الموقع إن هدف الاستطلاع هو التعرف على ظروف المدرسين الصحية للحد مما يطلق عليه اليابانيون "الكاروشي"، الذي يعني الوفاة بسبب الإفراط في العمل.ويقول التقرير إن المعلمين في المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية يعملون 11 ساعة في المتوسط يوميا.ولفت التقرير إلى أن مهمة المدرس في اليابان لا تقتصر على واجباته التدريسية وإنما يجب عليه التواصل مع أولياء أمور الطلاب وعمليات التوجيه في النادي المدرسي.وأظهر الاستطلاع أن المدرسين في المدارس الإعدادية كان متوسط عملهم اليومي يتجاوز 11 ساعة، بينما تجاوز متوسط ساعات عمل المدراء 12 ساعة ونصف.ويقول التقرير: "رغم مطالبة المدرسين بإيجاد حلول لمواجهة هذه المشكلة بتعيين موظفين جدد يمكنهم تولي بعض المهام التي يقوم بها المدرسين، إلا أن مدراء المدارس لا يرغبون في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".
https://arabic.sputniknews.com/20210731/كيف-يتناول-تلاميذ-اليابان-طعامهم-أثناء-الدراسة؟-فيديو-1049718094.html
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منوعات
لماذا يضطر المدرسون للعمل 11 ساعة يوميا في اليابان؟
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يواجه المدرسون في اليابان جدول أعمال مليء بالالتزامات التي تجبرهم في بعض الأحيان للعمل 11 ساعة يوميا.
ولهذا السبب أجرت وزارة الصحة اليابانية استطلاعا شمل مدرسين يعانون من العمل المفرط
بعدما تزايدت دعواتهم للمطالبة بتعيين موظفين جدد للتخفيف عنهم، حسبما ذكر موقع "اليابان بالعربي".
ويقول الموقع إن هدف الاستطلاع هو التعرف على ظروف المدرسين
الصحية للحد مما يطلق عليه اليابانيون "الكاروشي"، الذي يعني الوفاة بسبب الإفراط في العمل.
ويقول التقرير إن المعلمين في المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية يعملون 11 ساعة في المتوسط يوميا.
ولفت التقرير إلى أن مهمة المدرس في اليابان لا تقتصر على واجباته التدريسية وإنما يجب عليه التواصل مع أولياء أمور الطلاب وعمليات التوجيه في النادي المدرسي
.
وأظهر الاستطلاع أن المدرسين في المدارس الإعدادية كان متوسط عملهم اليومي يتجاوز 11 ساعة، بينما تجاوز متوسط ساعات عمل المدراء 12 ساعة ونصف.
ويقول التقرير: "رغم مطالبة المدرسين بإيجاد حلول لمواجهة هذه المشكلة بتعيين موظفين جدد يمكنهم تولي بعض المهام التي يقوم بها المدرسين، إلا أن مدراء المدارس لا يرغبون في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".