https://arabic.sputniknews.com/20220603/بريطانيا-تعترف-بتحقيق-روسيا-نجاحا-تكتيكيا-في-دونباس-ضد-النازيين-1063052585.html
بريطانيا تعترف بتحقيق روسيا "نجاحا تكتيكيا" في دونباس ضد النازيين
بريطانيا تعترف بتحقيق روسيا "نجاحا تكتيكيا" في دونباس ضد النازيين
اعترف تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بتحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" ضد القوات الأوكرانية في المحور الشرقي (إقليم دونباس). 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T19:19+0000
2022-06-03T19:19+0000
2022-06-03T19:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
بريطانيا
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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم: "تحقق روسيا الآن نجاحا تكتيكيا في دونباس، ونجحت قواتها في الحفاظ على الزخم، ويبدو أنها تبادر حاليا على ما يبدو لمواجهة القوات الأوكرانية"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.وأضافت الوزارة البريطانية: "تسيطر روسيا على أكثر من 90% من لوغانسك ومن المرجح أن تكمل السيطرة عليه في الأسبوعين المقبلين"، في إشارة إلى الجمهورية الشعبية المستقلة التي طلبت حماية موسكو من اعتداءات كييف.وأكدت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية حققت هذه "النجاحات التكتيكية الأخيرة"، ومن خلال تركيز القوة الضاربة لها على جزء واحد من الحملة الشاملة، على حد وصف البيان.بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر، وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها".وزودت القوات الروسية المدنيين بالمساعدات الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها داخل أوكرانيا، وضمنت ممرات عبور آمنة لمن يرغب في المغادرة من المدنيين، وحتى الآن تمكنت قوات التحرير من فك حصار أغلب مناطق الإقليم تقريبا وألحقت خسائر فادحة بكييف وكتائبها النازية.رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/سياسة-الأرض-المحروقة-والتنكيل-بناطقي-الروسية-شهود-يروون-فظائع-النازية-في-دونباس-1062785840.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, بريطانيا
بريطانيا تعترف بتحقيق روسيا "نجاحا تكتيكيا" في دونباس ضد النازيين
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اعترف تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بتحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" ضد القوات الأوكرانية في المحور الشرقي (إقليم دونباس).
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم: "تحقق روسيا الآن نجاحا تكتيكيا في دونباس
، ونجحت قواتها في الحفاظ على الزخم، ويبدو أنها تبادر حاليا على ما يبدو لمواجهة القوات الأوكرانية"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
وأضافت الوزارة البريطانية: "تسيطر روسيا على أكثر من 90% من لوغانسك ومن المرجح أن تكمل السيطرة عليه في الأسبوعين المقبلين"، في إشارة إلى الجمهورية الشعبية المستقلة التي طلبت حماية موسكو من اعتداءات كييف.
وأكدت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية حققت هذه "النجاحات التكتيكية الأخيرة"، ومن خلال تركيز القوة الضاربة لها على جزء واحد من الحملة الشاملة، على حد وصف البيان.
بدأت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر، وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها".
وزودت القوات الروسية المدنيين بالمساعدات الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها داخل أوكرانيا، وضمنت ممرات عبور آمنة لمن يرغب في المغادرة من المدنيين، وحتى الآن تمكنت قوات التحرير من فك حصار أغلب مناطق الإقليم تقريبا وألحقت خسائر فادحة بكييف وكتائبها النازية.
رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.