https://arabic.sputniknews.com/20220603/بوتين-يعلن-أن-بلاده-لن-تشن-أي-هجمات-من-البحر-أثناء-تطهير-أوكرانيا-للموانئ-من-الألغام-1063052151.html
بوتين يعلن أن بلاده لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغام
بوتين يعلن أن بلاده لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغام
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن سفن نقل الحبوب ستستطيع العبور بدون مشاكل إذا قامت أوكرانيا بتطهير الموانئ من الألغام، مشيرا إلى أن روسيا لن... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T18:46+0000
2022-06-03T18:46+0000
2022-06-03T18:59+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين لقناة "روسيا 24": "لسنا من قام بتلغيم مداخل الموانئ. إنها أوكرانيا من قام بذلك. لقد قلنا كثيرا لكل زملائنا: فليقوموا بإزالة الألغام، وعندها ستخرج السفن من الموانئ. نحن نضمن عبورا آمنا بدون أي مشاكل. عليهم أن يقوموا بإزالة الألغام ورفع السفن من قاع البحر الأسود، والتي قاموا بإغراقها من أجل إعاقة المرور إلى موانئ جنوب أوكرانيا".وأضاف بوتين: "لن نقوم باستغلال موقف إزالة الألغام من أجل شن هجمات من البحر. لقد قلت هذا سابقا".وقال بوتين مجيبا عن سؤال بشأن شروط روسيا تجاه نقل الحبوب الموجودة في الموانئ الخاضعة لها: "لا توجد شروط. نحن سنوفر عبورا آمنا، ونضمن دخولا آمنا لهذه الموانئ، ودخول السفن الأجنبية وحركتها في بحر آزوف والبحر الأسود في أي اتجاه".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو بذلت كل ما في وسعها لتسوية مشكلة الغذاء، في حين، أن الغرب يمنع السفن الروسية من دخول موانئه ويثير أزمة بشكل مصطنع.أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، أن روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، لكن يجب على كييف أن تطهّر البحر من الألغام أولاً.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/نيبينزيا-روسيا-مستعدة-لتوفير-عبور-آمن-لسفن-نقل-الحبوب-لكن-على-كييف-إزالة-الألغام-من-البحر-1063008687.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يعلن أن بلاده لن تشن أي هجمات من البحر أثناء تطهير أوكرانيا للموانئ من الألغام
18:46 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 18:59 GMT 03.06.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن سفن نقل الحبوب ستستطيع العبور بدون مشاكل إذا قامت أوكرانيا بتطهير الموانئ من الألغام، مشيرا إلى أن روسيا لن تقوم بشن هجمات من البحر أثناء إزالة الألغام.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين لقناة "روسيا 24": "لسنا من قام بتلغيم مداخل الموانئ. إنها أوكرانيا من قام بذلك. لقد قلنا كثيرا لكل زملائنا: فليقوموا بإزالة الألغام، وعندها ستخرج السفن من الموانئ. نحن نضمن عبورا آمنا بدون أي مشاكل. عليهم أن يقوموا بإزالة الألغام
ورفع السفن من قاع البحر الأسود، والتي قاموا بإغراقها من أجل إعاقة المرور إلى موانئ جنوب أوكرانيا".
وأضاف بوتين: "لن نقوم باستغلال موقف إزالة الألغام من أجل شن هجمات من البحر. لقد قلت هذا سابقا".
وقال بوتين مجيبا عن سؤال بشأن شروط روسيا تجاه نقل الحبوب الموجودة في الموانئ الخاضعة لها: "لا توجد شروط. نحن سنوفر عبورا آمنا، ونضمن دخولا آمنا لهذه الموانئ، ودخول السفن الأجنبية وحركتها في بحر آزوف والبحر الأسود في أي اتجاه".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو بذلت كل ما في وسعها لتسوية مشكلة الغذاء، في حين، أن الغرب يمنع السفن الروسية من دخول موانئه ويثير أزمة بشكل مصطنع.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
، أمس الخميس، أن روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، لكن يجب على كييف أن تطهّر البحر من الألغام أولاً.