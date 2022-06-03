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https://arabic.sputniknews.com/20220603/محكمة-إسبانية-تستجوب-مايك-بومبيو-بشأن-تخطيط-واشنطن-لاغتيال-مؤسس-ويكيليكس-1063034596.html
محكمة إسبانية تستجوب مايك بومبيو بشأن تخطيط واشنطن لاغتيال مؤسس "ويكيليكس"
محكمة إسبانية تستجوب مايك بومبيو بشأن تخطيط واشنطن لاغتيال مؤسس "ويكيليكس"
استدعت محكمة إسبانية وزير الخارجية الأمريكي، ورئيس المخابرات المركزية (CIA) السابق مايك بومبيو، كشاهد في قضية تتعلق بتخطيط واشنطن لاغتيال مؤسس موقع "ويكيليكس"... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:06+0000
2022-06-03T12:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج
العالم
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وكانت وسائل إعلام قد كشفت العام الماضي أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا احتمال اغتيال أسانج أثناء إقامته في السفارة الإكوادورية في لندن عام 2017. وقرر قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاء بومبيو لشرح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية تعتزمان خطف وقتل أسانج أثناء فترة رئاسة دونالد ترامب.وأرسلت المحكمة الإسبانية مذكرة استدعاء إلى بومبيو، وأتاحت له فرصة الإدلاء بشهادته عبر الفيديو.وبالإضافة إلى بومبيو، تم إرسال أمر استدعاء مماثل إلى مدير مركز الأمن ومكافحة التجسس القومي الأمريكي السابق ويليام إيفانينا.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، وافقت بريطانيا رسميا على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه حكماً محتملاً يصل إلى 175 عاماً في السجن. وفي مايو/ أيار، قدم دفاع أسانج دعوى قضائية إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لمنع تسليمه. وأسس أسانج موقع "ويكيليكس" في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006، لكنه برز في عام 2010 عندما بدأ في نشر تسريبات واسعة النطاق للمعلومات الحكومية السرية، وخاصة من الولايات المتحدة. وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتجسس بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" آلاف الوثائق السرية التي تسلط الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/رئيس-تحرير-ويكيليكس-مذكرة-تسليم-أسانج-إلى-الولايات-المتحدة-تعني-الحكم-عليه-بالإعدام-1061410760.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, العالم, أخبار العالم الآن

محكمة إسبانية تستجوب مايك بومبيو بشأن تخطيط واشنطن لاغتيال مؤسس "ويكيليكس"

12:06 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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استدعت محكمة إسبانية وزير الخارجية الأمريكي، ورئيس المخابرات المركزية (CIA) السابق مايك بومبيو، كشاهد في قضية تتعلق بتخطيط واشنطن لاغتيال مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.
وكانت وسائل إعلام قد كشفت العام الماضي أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا احتمال اغتيال أسانج أثناء إقامته في السفارة الإكوادورية في لندن عام 2017.
وقرر قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاء بومبيو لشرح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية تعتزمان خطف وقتل أسانج أثناء فترة رئاسة دونالد ترامب.
وأرسلت المحكمة الإسبانية مذكرة استدعاء إلى بومبيو، وأتاحت له فرصة الإدلاء بشهادته عبر الفيديو.
وبالإضافة إلى بومبيو، تم إرسال أمر استدعاء مماثل إلى مدير مركز الأمن ومكافحة التجسس القومي الأمريكي السابق ويليام إيفانينا.
اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، 11 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
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20 أبريل, 12:42 GMT
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، وافقت بريطانيا رسميا على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه حكماً محتملاً يصل إلى 175 عاماً في السجن.
وفي مايو/ أيار، قدم دفاع أسانج دعوى قضائية إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لمنع تسليمه.
وأسس أسانج موقع "ويكيليكس" في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006، لكنه برز في عام 2010 عندما بدأ في نشر تسريبات واسعة النطاق للمعلومات الحكومية السرية، وخاصة من الولايات المتحدة.
وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتجسس بعد أن نشر موقع "ويكيليكس" آلاف الوثائق السرية التي تسلط الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
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